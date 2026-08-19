الرئاسة التركية ترد على نتنياهو: ادعاءات باطلة.. ولن نسمح بزعزعة استقرار سورية

خبرني - أكدت الرئاسة التركية في بيان لها الثلاثاء، أن ادعاءات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهدف إلى تبرير الغارات التي تستهدف سيادة سورية .

وجاء في البيان: "الادعاءات الباطلة لنتنياهو تهدف إلى تبرير الغارات الجوية غير القانونية المستهدفة لسيادة سورية ".

وأضاف: "لن نسمح أبدا بزعزعة استقرار سورية ".

وأكد البيان أن تركيا "ستواصل التعاون مع الحكومة السورية من أجل إرساء الأمن والاستقرار والازدهار في سورية ".

وشدد البيان على أن تركيا "لن تسمح أبدا بزعزعة استقرار سورية ".

ودعا البيان رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى "التخلي عن السياسات العدوانية واحترام القانون الدولي".

وكانت رئاسة الوزراء الإسرائيلية قد أكدت أن سورية كانت على وشك الإخلال بالاتفاق مع إسرائيل، من خلال السماح لقوات تركية بالانتشار في قاعدة لسلاح الجو قرب حلب.

وأضافت أن "إسرائيل حذرت سورية مرارا من أن انتشارا كهذا سيشكل تهديدا لأمنها، واختارت سورية تجاهل هذه التحذيرات.. ولن تتسامح إسرائيل مع اي تهديدات لأمنها، وسترحب بالعودة إلى الوضع القائم".

ويأتي هذا البيان بعد أن أكد مصدر عسكري سوري أن الطيران الإسرائيلي شن فجر اليوم الثلاثاء 8، غارات على مدرج مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب الشرقي شمال غرب سورية .

وأشار المصدر إلى أن القصف الإسرائيلي اقتصرت أضراره على الجوانب المادية في بنية المطار، دون وقوع إصابات بشرية جراء الاستهداف.

ويندرج هذا التصعيد ضمن الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على سورية ، والتي تشمل توغلات في الجنوب السوري وعمليات تفتيش واعتقالات.