مشجعون يقتحمون مقر ناديهم رفضا لرحيل نجم الفريق إلى دورتموند - فيديو

خبرني - احتشد نحو 400 مشجع لنادي باوك سالونيكا اليوناني في ملعب "تومبا" احتجاجا على رحيل نجم الفريق يانيس كونستانتيلياس إلى بوروسيا دورتموند الألماني، مطالبين مالك النادي إيفان سافيديس بتقديم توضيحات بشأن الصفقة.

وذكرت صحيفة "ذا صن" (The Sun) البريطانية أن مجموعة من المشجعين دخلت مكاتب النادي داخل الملعب، كما طالبت بمقابلة سافيديس، في محاولة أخيرة لمنع انتقال اللاعب إلى دورتموند.

وكان باوك قد وافق على انتقال كونستانتيلياس، البالغ من العمر 23 عاما، إلى دورتموند في صفقة تبلغ قيمتها نحو 22 مليون جنيه إسترليني (نحو 28.2 مليون دولار)، مع وجود 5 ملايين جنيه إضافية كحوافز (نحو 6.4 ملايين دولار)، إلى جانب احتفاظ النادي اليوناني بنسبة 17.5% من قيمة أي إعادة بيع مستقبلية للاعب.

ووقّع لاعب الوسط الدولي عقدا مع دورتموند يمتد 5 أعوام، على أن يحصل على راتب سنوي يبلغ نحو 2.6 مليون جنيه إسترليني (نحو 3.3 ملايين دولار)، وفقا لما أوردته الصحيفة.

غضب من رحيل النجم

ويُعد كونستانتيلياس أحد أبرز خريجي أكاديمية باوك في السنوات الأخيرة، إذ سجل 44 هدفا وصنع 26 تمريرة حاسمة خلال 190 مباراة مع الفريق الأول منذ تصعيده عام 2021.

وساهم اللاعب في تتويج باوك بلقب الدوري اليوناني وكأس اليونان، كما ساعد الفريق على بلوغ الدور ربع النهائي من دوري المؤتمر الأوروبي قبل عامين.

وكانت جماهير باوك تأمل في استمرار اللاعب، لا سيما بعدما تمكّن النادي من الإبقاء عليه خلال العامين الماضيين رغم اهتمام عدد من الأندية الأوروبية بضمه.

صفقة تعثرت في السابق

وسبق أن اقترب كونستانتيلياس من مغادرة باوك إلى شتوتغارت الألماني الصيف الماضي في صفقة بلغت قيمتها نحو 15 مليون جنيه إسترليني (نحو 19.2 مليون دولار)، إضافة إلى مليوني جنيه كحوافز (نحو 2.6 مليون دولار) وبند يمنح النادي اليوناني 15% من قيمة إعادة بيع اللاعب.

لكنّ سافيديس أوقف الصفقة في اللحظات الأخيرة، بعد رد فعل غاضب من جماهير النادي، ليوقّع اللاعب لاحقا عقدا جديدا مع باوك حتى عام 2029، مع زيادة كبيرة في راتبه.

وارتبط اسم كونستانتيلياس أيضا بالانتقال إلى ريد بول سالزبورغ النمساوي عام 2024، لكنّ الصفقة لم تتم.

سافيديس وواقعة السلاح

وأعاد انتقال اللاعب إلى دورتموند إلى الواجهة علاقة سافيديس المثيرة للجدل مع جماهير باوك، إذ سبق لمالك النادي أن اقتحم أرضية ملعب "تومبا" عام 2018 خلال مباراة أمام أيك أثينا، وهو يحمل مسدسا في حزامه، احتجاجا على إلغاء هدف لفريقه بداعي التسلل.

وعوقب سافيديس حينها بالمنع من دخول الملاعب اليونانية لمدة 3 أعوام، إضافة إلى غرامة مالية، كما تعرض باوك لعقوبات وخصم نقاط.

ولم يقتصر غضب الجماهير على إدارة النادي، إذ ذكرت "ذا صن" أن كونستانتيلياس التقى أحد المشجعين لدى وصوله إلى مطار دورتموند، ووُضع في مكالمة عبر الفيديو مع مشجعين تجمعوا في ملعب "تومبا"، حيث أوضح -بحسب التقرير- أن قرار الرحيل كان قراره الشخصي.

ويأتي رحيل كونستانتيلياس بعد مغادرة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو النادي هذا الصيف، بعدما قاده خلال فترتيه مع الفريق إلى التتويج بلقبين للدوري اليوناني ولقبين للكأس.