تشغيل 55 حافلة ضمن النقل المنتظم في الزرقاء والمفرق وجرش

خبرني - تستكمل هيئة تنظيم النقل البري، الخميس، تشغيل المسارات السبعة الأساسية للمرحلة الثانية من مشروع تطوير النقل العام المنتظم بين المحافظات، بإطلاق خطي الزرقاء–المفرق–جامعة آل البيت وجرش–المفرق–جامعة آل البيت، عبر 55 حافلة تنفذ 158 رحلة خلال أيام العمل.

ويأتي تشغيل الخطين بعد إطلاق خمسة مسارات تباعًا منذ مطلع الشهر الحالي، ليرتفع إجمالي عدد الحافلات المستهدف ضمن المرحلتين الأولى والثانية إلى 357 حافلة، بما يوسع شبكة الربط المنتظم بين محافظات الشمال والوسط والجنوب، ويوفر خدمات تعتمد مواعيد معلنة وترددات محددة وأنظمة دفع وتتبع إلكترونية، بحسب الغد.

وقال مدير مشروع النقل المنتظم بين المحافظات في الهيئة، المهندس عبادة أبو قمر، لـ"الغد"، إن تشغيل الخطين يبدأ الخميس، بعد استكمال ترتيبات المشغلين وتجهيز الحافلات والأنظمة التشغيلية، ضمن الخطة التنفيذية للمرحلة الثانية.

44 حافلة على خط الزرقاء–المفرق

وبين أبو قمر أن خط الزرقاء–المفرق–جامعة آل البيت سيعمل بواسطة 44 حافلة كبيرة، تنفذ 84 رحلة خلال أيام العمل، انطلاقًا من مجمع الملك عبدالله الجديد في الزرقاء، مرورًا بالمجمع الشرقي في المفرق، وصولًا إلى جامعة آل البيت.

وتبلغ أجرة الراكب على الخط 1.20 دينار، فيما حُددت الأجرة المدعومة لطلبة جامعة آل البيت بـ80 قرشًا. وتبدأ الخدمة في أيام العمل من الساعة 6:10 صباحًا وحتى 6:30 مساءً، بتردد يتراوح بين 10 و20 دقيقة، بينما تعمل في أيام العطل من السادسة صباحًا وحتى السابعة مساءً، بواقع رحلة كل 30 دقيقة. وأشار أبو قمر إلى تخصيص 4 آلاف بطاقة دفع إلكتروني مجانية لمستخدمي الخط، فيما جُهزت الحافلات بأنظمة للدفع الإلكتروني وكاميرات رقابة وخدمة إنترنت لاسلكي مجانية.

11 حافلة تربط جرش بالمفرق

أما خط جرش–المفرق–جامعة آل البيت، فيعمل بواسطة 11 حافلة متوسطة، تنطلق من مجمع جرش، مرورًا بالمجمع الغربي في المفرق، وصولًا إلى الجامعة، بواقع 74 رحلة في أيام العمل.

وتبلغ التعرفة على الخط 95 قرشًا، وتنخفض لطلبة جامعة آل البيت إلى 47.5 قرش، مع تخصيص ألف بطاقة دفع إلكتروني مجانية. وتتوافر الخدمة من السادسة صباحًا وحتى السادسة مساءً في أيام العمل، بتردد يتراوح بين 15 و20 دقيقة، فيما تمتد الخدمة حتى السابعة مساءً في أيام العطل، بتردد رحلة كل 30 دقيقة.

7 مسارات أساسية في المرحلة الثانية

وتشمل المسارات السبعة الأساسية للمرحلة الثانية خطوط عمّان–الطفيلة، وعمّان–معان، وعمّان–عجلون، وإربد–الزرقاء، وإربد–جرش، والزرقاء–المفرق، وجرش–المفرق.

وكانت الهيئة قد بدأت تشغيل المرحلة الثانية مطلع الشهر الحالي بإطلاق خطي عمّان–الطفيلة وعمّان–معان، ثم خطي إربد–الزرقاء وإربد–جرش، قبل إطلاق خط عمّان–عجلون، وصولًا إلى تشغيل خطي الزرقاء وجرش باتجاه المفرق وجامعة آل البيت.

إلا أن استكمال المسارات السبعة الأساسية لا يعني انتهاء توسعات المرحلة الثانية؛ إذ أوضح أبو قمر أن مجلس الوزراء ألحق بها لاحقًا خطي الكرك–الزرقاء والكرك–العقبة، بواقع 15 حافلة لكل خط.

وقال إن قرار إضافة الخطين صدر في وقت لاحق، ولذلك ما تزال إجراءات توقيع العقود وشراء أجهزة الدفع والتتبع والتجهيزات اللازمة قيد الاستكمال، مرجحًا إطلاقهما خلال تشرين الأول أو تشرين الثاني المقبلين.

الهيئة تستهدف ألف حافلة

من جهته، قال مدير مكتب هيئة تنظيم النقل البري في المفرق، علي الشمري، إن المديرية أنهت استعداداتها لانطلاق المسارين الجديدين، بعد تفقد جاهزية المشغلين والحافلات والمرافق المرتبطة بالخدمة.

وأضاف أن كوادر الهيئة ستتابع مدى الالتزام بالترددات والمواعيد المعتمدة، وستتعامل بصورة فورية مع أي شكاوى أو ملاحظات من مستخدمي الخطين، إلى جانب تقييم الأداء التشغيلي ومستويات الطلب.

وأوضح الشمري أن المسارين الجديدين يخدمان مجمعي المفرق الشرقي والغربي وجامعة آل البيت، ويوفران ربطًا مباشرًا مع الزرقاء وجرش، مشيرًا إلى أن مؤشرات التشغيل الأولية للمسارات التي أطلقت ضمن المشروع في مناطق مختلفة من المملكة تظهر نجاح التجربة.

وأكد أن اختيار الخطوط ومساراتها يستند إلى دراسات واحتياجات فعلية وأهداف تشغيلية محددة، ضمن منهجية تستهدف تحسين مستوى الخدمة وضمان انتظامها، وليس مجرد زيادة عدد الحافلات.

وفيما يتعلق بالمراحل المقبلة، قال أبو قمر إن الخطة الإستراتيجية للهيئة تستهدف الوصول إلى ألف حافلة تعمل ضمن منظومة النقل المنتظم، بما يعادل نحو 20 % من أسطول وسائط النقل العام الخاضع لاختصاص الهيئة.

وأوضح أن الهيئة لديها مخططات لتنفيذ مرحلتين ثالثة ورابعة من المشروع، تتضمنان تشغيل خطوط نقل داخلية وتوسيع شبكة الربط داخل المحافظات، من دون تحديد إطار زمني للتنفيذ حتى الآن، لارتباط المرحلتين بموافقة مجلس الوزراء وتوفير المخصصات المالية والتشغيلية اللازمة.