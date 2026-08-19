إيران تنفي إطلاق صواريخ باتجاه الإمارات

خبرني - أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي ، الثلاثاء، أن "ادعاء الإمارات" إطلاق إيران صاروخا باتجاه أراضيها غير صحيح.

وقال بقائي للصحفيين: "نرفض بشكل قاطع ادعاء الإمارات إطلاق إيران صاروخا باتجاه أراضيها".

وأضاف بقائي: "نعرب عن أسفنا لتوجيه اتهامات إلى الجمهورية الإسلامية".

وتابع: "هذه الاتهامات تتعارض مع مبدأ حسن الجوار وتعرقل الجهود الجارية لتعزيز الثقة بين دول المنطقة والحيلولة دون تفاقم حالة انعدام الأمن فيها".

وختم بقائي: "ندعو جميع الأطراف الإقليمية إلى الامتناع عن توجيه اتهامات لا أساس لها ضد إيران لا سيما في ظل التعقيدات الراهنة الناجمة عن الممارسات الخبيثة المستمرة لأمريكا وإسرائيل ضد السلام والأمن في المنطقة وبالنظر إلى عمليات التضليل العديدة التي شهدتها المنطقة".

تأتي هذه التصريحات بعد أن أعلنت الإمارات أن دفاعاتها الجوية رصدت صاروخين باليستيين قادمين من إيران باتجاه الدولة، حيث سقط الأول خارج المياه الإقليمية للدولة، فيما سقط الثاني بالمياه الإقليمية.

ويأتي هذا التطور في ظل توتر كبير يسود المنطقة، على خلفية انتهاء مدة الستين يوما لمذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، والتي كان من المفترض خلالها التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بشكل كامل.

ويتزامن ذلك مع استمرار إيران في إغلاق مضيق هرمز، ردا على الحصار البحري الأمريكي المفروض عليها وتهديدات واشنطن الموجهة إليها، وسط اتهامات متبادلة بخرق بنود المذكرة.

جدير بالذكر أن وكالة "فارس" أفادت مساء أمس الاثنين، بأن إيران احتجزت ناقلة نفط إماراتية في مضيق هرمز، لمخالفتها "ترتيبات العبور" الإيرانية.