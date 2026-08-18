يوفنتوس يستعير جولييلمو فيكاريو حارس مرمى توتنهام

خبرني - أعلن يوفنتوس الإيطالي، الثلاثاء، تعاقده مع جولييلمو فيكاريو، حارس مرمى توتنهام، على سبيل الإعارة حتى 30 يونيو (حزيران) 2027، منهياً بذلك بحثه عن حارس جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويتضمن الاتفاق خياراً يتيح للنادي الإيطالي شراء الحارس نهائياً مقابل 8 ملايين يورو (9.3 مليون دولار)، إلى جانب مليوني يورو (2.3 مليون دولار) حوافز إضافية.

وبدأ فيكاريو (29 عاماً) مسيرته ضمن صفوف أودينيزي، قبل أن يدافع عن ألوان فينيسيا وبيروجيا وكالياري وإمبولي. وانتقل إلى توتنهام عام 2023، وخاض معه 117 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما أسهم في تتويجه بلقب الدوري الأوروبي عام 2025.

وعلى الصعيد الدولي، شارك الحارس الإيطالي في خمس مباريات بقميص منتخب بلاده.

وجاء التعاقد مع فيكاريو تلبيةً لطلب المدرب الجديد لوتشيانو سباليتي، بعدما وعدته إدارة يوفنتوس بضم حارس جديد قبل انطلاق الموسم، إثر الأخطاء التي ارتكبها ميشيل دي غريغوريو خلال الموسم الماضي.

وكان يوفنتوس قد أنهى الموسم الماضي في المركز السادس بالدوري الإيطالي، ويستهل مشواره في الموسم الجديد بمواجهة فروسينوني، الصاعد حديثاً، الأحد المقبل.