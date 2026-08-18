الذكاء الاصطناعي وخطر احتكار الطريق المعرفي

لا يكمن القلق الحقيقي الذي يفرضه التحول الجذري للذكاء الاصطناعي في احتمال أن تصبح الآلة أذكى من الإنسان، ولا في تداعياته على الوظائف والاقتصاد وحدها، وإنما في خطر أعمق يمس جوهر الكائن البشري أساسه تدني حاجته تدريجياً إلى التفكير والبحث والشك وصناعة المعرفة بنفسه.

على امتداد تاريخها، وسعت التكنولوجيا قدرة الإنسان على الفعل، بينما تقترب هذه الثورة الرقمية من إعادة تشكيل علاقته بالتفكير ذاته. أي مستقبل نريد للإنسان عندما تصبح الآلة قادرة على الكتابة والتفسير والتحليل واتخاذ القرارات نيابة عنه؟

هذه المخاوف تتقاطع مع تحذيرات متصاعدة من شخصيات سياسية وفكرية وعلمية ترى أن السباق الحالي المحموم نحو بناء أنظمة أكثر قدرة يجري بسرعة تفوق قدرة المجتمعات على فهم تبعاته وتنظيمه. ومن أكثر الطروحات إثارة للنقاش ما يطرحه “بيرني ساندرز” حول ضرورة التوقف والتفكير في اتجاه هذه الثورة قبل أن تتحول إلى قوة يصعب ضبطها، وحول مخاطر أن تتركز ثمار الذكاء الاصطناعي في يد قلة بينما يتحمل المجتمع كلفة التحول.

المفارقة الكبرى أن الذكاء الاصطناعي، الذي يبدو انتصاراً هائلاً على محدودية الإنسان، يعتمد بصورة جوهرية على نتاجه. فالأنظمة تتغذى على الكتب والأبحاث والصور والموسيقى والبرمجيات واللغات والأرشيفات وكل ما راكمته البشرية عبر قرون. وتأتي التقارير عن شراء كميات واسعة من الكتب القديمة والمحتوى البشري الأصيل، او ما يسمى بـ"البيانات النظيفة"، لتكشف جانباً من هذا التحول؛ فالمحتوى الذي أنتجه الإنسان أصبح مورداً استراتيجياً، والذاكرة البشرية تتحول إلى مادة يمكن استخراجها وتحويلها إلى بيانات ثم إدخالها في منظومات قادرة على إعادة إنتاج المعرفة وصياغتها.

لقد كانت المعرفة عبر التاريخ تجربة إنسانية حية. كان الإنسان يقرأ ويتفاعل ويختلف ويبحث بين المصادر، ويكتشف أن الحقيقة غالباً ما تتشكل عبر المقارنة والشك والنقاش. كان الكتاب يفتح باباً إلى كتاب آخر، والفكرة تقود إلى نقيضها، والخطأ يفتح الطريق إلى التصحيح. هذه الرحلة صنعت العقل بقدر ما صنعت المعرفة. واليوم يقدم الذكاء الاصطناعي إغراءً بالغ القوة: أن يختصر هذا العالم الهائل في إجابة فورية. يمكن للآلة أن تلخص مئات الصفحات في دقائق، وأن تقارن آلاف المصادر في لحظات، وأن تمنح الإنسان إحساساً بأنه امتلك المعرفة دون أن يخوض الرحلة التي قادته إليها. هنا تكمن خسارة محتملة لا تظهر في الإحصاءات: نحن نكسب سرعة الوصول إلى المعلومة، لكننا قد نخسر تجربة المعرفة نفسها.

السؤال الذي يستحق قلقنا هو: ماذا يحدث عندما يصبح الحصول على الإجابة أسهل بكثير من البحث عنها؟ قد تتراجع الحاجة إلى المقارنة والتحقق والعودة إلى الأصل، ويصبح الإنسان مستهلكاً لإجابات لا يعرف دائماً كيف تشكلت، ولا يملك الأدوات الكافية لاكتشاف ما غاب عنها. الخطر هنا يتعلق بالاستقلال المعرفي نفسه؛ فالإنسان الذي يعرف الإجابة ويعرف مصدرها ويستطيع مراجعتها يظل مستقلاً، بينما الإنسان الذي يعرف الإجابة فقط يصبح أكثر اعتماداً على الوسيط الذي قدمها إليه.

وعندما تتوسط الخوارزميات بين الإنسان وواقعه، تذهب أبعد من تنظيم المعلومات إلى التأثير في المجال الذي تتكون داخله الأفكار. اختيار ما يظهر، وترتيب ما يبدو مهماً، وتحديد ما يستحق التفسير، كلها عمليات تحمل أثراً معرفياً وقيمياً. لا تحتاج "السلطة" هنا إلى منع الأفكار أو مصادرتها؛ يكفي أن تجعل بعض الأفكار أكثر حضوراً، وبعضها أقل ظهوراً، وأن تقدم للإنسان العالم في صورة مختصرة ومقنعة. ولهذا فإن السؤال حول الذكاء الاصطناعي يصبح أيضاً سؤالاً حول الحرية: هل تظل حرية الإنسان المعرفية قائمة إذا أصبحت معظم معرفته تمر عبر وسيط واحد؟

هذه المسألة تمس معنى الإنسان نفسه. فالإنسان لا يعيش على الكفاءة وحدها، ولا تقاس قيمة المعرفة بالسرعة التي يصل بها إلى نتيجتها. في القراءة تجربة، وفي البحث اكتشاف، وفي الخطأ تعلم، وفي الشك حماية للعقل من اليقين الزائف. ليست كل قيمة المعرفة في النتيجة؛ جزء من قيمتها في الطريق الذي يقود إليها. وحين تختصر الآلة الطريق كله، علينا أن نسأل عما إذا كانت قد اختصرت الوقت فقط، أم اختصرت معه شيئاً من عملية تكوين الإنسان.

ومن هنا يزداد السؤال إلحاحاً حول مستقبل الذكاء الاصطناعي: من يملك القدرة على تشكيل هذه التكنولوجيا، ومن يحدد حدودها، ومن يقرر اتجاهها، ومن يتحمل نتائجها؟ رؤية ساندرز تضع أمامنا جانباً مهماً من القضية حين تربط الذكاء الاصطناعي بتوزيع القوة والثروة، وتحذر من أن تتحول ثورة يفترض أن تخدم المجتمع إلى مصدر جديد لتركيز السلطة. لكن السؤال يمكن أن يمتد أبعد: ماذا لو لم يكن الصراع القادم حول امتلاك الذكاء الاصطناعي وحده، وإنما حول امتلاك الوسيط الذي يصل الإنسان من خلاله إلى المعرفة؟ عندها يصبح احتكار الطريق أخطر من احتكار المعلومة نفسها، لأن من يملك هذا الوسيط يستطيع أن يؤثر في ما نراه، وما نقرأه، وما نعرفه، وما نعتبره جديراً بالمعرفة. ولذلك كله إرهاصات نلمسها اليوم!!

فالخطر الحقيقي يبدأ عندما تصبح الراحة المعرفية عادة، ثم تتحول العادة إلى اعتماد، ثم يصبح الاعتماد عجزاً عن الوصول إلى المعرفة خارج الآلة. عندها قد لا تختفي الكتب، ولن تغلق المكتبات، ولن تتوقف الجامعات عن العمل؛ ستظل المعرفة موجودة في كل مكان، لكن الإنسان قد يفقد شيئاً أكثر أهمية: القدرة على الوصول إليها بنفسه، وعلى مقارنتها، ومساءلتها، والاختلاف معها. وحين تصبح الآلة الطريق الطبيعي والوحيد تقريباً إلى المعرفة، نكون أمام شكل مهيمن من الاستحواذ المعرفي، يتجاوز سؤال الملكية الفكرية والسرقة القانونية المباشرة؛ فالقضية هنا أكثر تعقيداً. وهنا تحديداً ينبغي أن ننتقل من الخوف على المعرفة إلى الخوف على استقلال الوصول إليها.

إذا كانت البشرية قد أمضت آلاف السنين في بناء ذاكرة العالم، فلا ينبغي أن نصل إلى لحظة تصبح فيها هذه الذاكرة حاضرة في كل مكان، بينما لا نستطيع الوصول إليها إلا من خلال وسيط رقمي. فأخطر ما يمكن أن نخسره في عصر الذكاء الاصطناعي حقنا في أن نفكر بعيداً عن الآلة. وعندما تمسي الحرية المعرفية نفسها معلقة على بوابة واحدة، ومن يملك البوابة لا يحتاج إلى أن يملك عقول الناس؛ يكفيه أن يملك الطريق الذي تمر منه عقولهم إلى العالم.