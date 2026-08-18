ألبومك المفضل قد يعرّضك للخطر.. دراسة تكشف علاقة صادمة بحوادث السير

خبرني - قد يبدو الشعور بالنشوة عند الاستماع إلى ألبوم جديد لفنانك المفضل أمرًا لا يقاوم، لكنه قد يتحول إلى مصدر خطر حقيقي للسائقين؛ إذ تكشف دراسة حديثة أن هذا الانشغال قد يرفع من خطر التعرض لحوادث سيارات مميتة.

وتعد هذه الدراسة الأولى من نوعها التي تربط بين إصدارات الألبومات الموسيقية الجديدة وسلامة السائقين، بحسب تقرير لموقع "everyday health".

من "حادثة كادت أن تقع" إلى دراسة علمية

يروي الدكتور فيشال باتيل، المؤلف الرئيسي للدراسة والطبيب في مستشفى ماساتشوستس العام بريغهام وزميل كلية الطب بجامعة هارفارد، كيف بدأت الفكرة: "جاءتني زوجتي برسالة تقترح أغاني جديدة لتايلور سويفت، وبينما كنت أقود السيارة، انشغلت بالبحث عنها في تطبيق سبوتيفاي، ثم رفعت رأسي لأجد نفسي قد انحرفت عن مساري".

وبما أن باتيل كان يعمل أصلًا على السجل الفيدرالي لحوادث السير المميتة، أدرك أن أحدًا لم يدرس من قبل ما يحدث في أيام صدور الألبومات، وهي من اللحظات النادرة التي ينشغل فيها ملايين الأشخاص بهواتفهم لسبب غير الرسائل النصية.

منهجية الدراسة

نُشرت الدراسة في مجلة JAMA Network Open، واعتمد الباحثون فيها على بيانات نظام الإبلاغ عن تحليل الوفيات، حيث حللوا وفيات حوادث المرور في الأيام العشرة المحيطة بمواعيد صدور أفضل عشرة ألبومات استماعًا بين عامي 2017 و2022.

وأظهرت البيانات أن معدل الاستماع اليومي للموسيقى يقفز من نحو 86.1 مليون عملية استماع إلى 123.3 مليون فور صدور ألبوم كبير، أي بزيادة قدرها 43%.

وضمن أكثر من 230 ألف حالة وفاة مرورية سُجلت خلال فترة الدراسة، وجد الباحثون ارتفاعًا بنسبة 15.1% في وفيات حوادث المرور في أيام صدور الألبومات تحديدًا، وكانت الزيادة أكثر وضوحًا بين السائقين الشباب والذكور ومن يقودون بمفردهم، في ظروف طقس صافية وبمعزل عن تناول الكحول، وغالبًا داخل سيارات مزودة بأنظمة معلومات وترفيه حديثة.

الدماغ لا يقوم بمهام متعددة

يوضح باتيل أن التشتت المرتبط بالاستماع للموسيقى عبر الإنترنت يأخذ شكلين متزامنين: تشتت يدوي عبر فتح الهاتف وتصفح قائمة التشغيل، وتشتت إدراكي ناتج عن الحاجة لتركيز أكبر مع أغانٍ غير مألوفة.

ويحذر طبيب الطوارئ في مستشفى لينوكس، هيلروبرت غلاتر، من أن نظرة سريعة لثانيتين فقط بسرعة 60 ميلاً في الساعة تعني قطع نحو 175 قدمًا من الطريق دون رؤية، مؤكدًا أن الدماغ لا يقوم بمهام متعددة فعليًا، بل ينتقل بينها، وهذا الانتقال يستغرق وقتًا.

كيف تستمع إلى الموسيقى بأمان أثناء القيادة؟

وينصح الخبراء بضبط قائمة التشغيل قبل الانطلاق ووضع الهاتف جانبًا، وترك مهمة تشغيل الموسيقى للراكب المرافق، واستخدام الأوامر الصوتية إن توفرت، وتأجيل الاستماع للألبومات الجديدة إلى ما بعد الوصول إلى الوجهة.

وتؤكد جوليا كايت-ليدلو، من المجلس الوطني للسلامة، أن القيادة المشتتة تبقى من أبرز أسباب الوفيات المرورية التي يمكن تجنبها، إذ توفي في عام 2024 وحده ما معدله تسعة أشخاص يوميًا جراء هذا السبب.