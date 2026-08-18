الإمارات تعلن وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران

خبرني - أكدت مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية الإماراتية عفراء الهاملي، أنه في ضوء التصعيد الإقليمي الذي قوّض السلام والأمن الإقليميين والدوليين، تم وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران، وذلك حتى إشعار آخر.

وشددت الهاملي في بيان صحفي على أن دولة الإمارات ملتزمة التزاماً راسخاً بصون سلامة النظام المالي الدولي، بما يتماشى مع القانون الدولي وأعلى المعايير العالمية.

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية رصدت صاروخين باليستيين قادمين من إيران باتجاه الإمارات، حيث سقط الأول خارج المياه الإقليمية للدولة، فيما سقط الثاني في المياه الإقليمية.

وأكدت الوزارة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.

وأهابت استقاء كافة الأخبار من الجهات الرسمية في الدولة وتجنب الشائعات والمعلومات المغلوطة.

وفي وقت لاحق أعلنت الوزارة في بيان أن التقييمات التي تمت أظهرت أن الصاروخين الباليستيين اللذين تم رصدهما قادمين من إيران، كانا يستهدفان حركة الملاحة البحرية، وقد سقطا في البحر.

وكانت الإمارات دعت، سكانها إلى الاحتماء، محذرة من "تهديد صاروخي محتمل" هو الأول من نوعه منذ أسابيع.

وقالت وزارة الداخلية الإماراتية، عبر منصة "إكس": "رصدت منظومة الدفاع الجوي تهديدا صاروخيا على الدولة، يرجى البقاء في مكان آمن ومتابعة التحذيرات والمستجدات من المصادر الرسمية".

وتعرضت الإمارات لسلسلة من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة من إيران عقب اندلاع الحرب في الشرق الأوسط بهجوم أميركي إسرائيلي على إيران في شباط.

وأعلنت الإمارات عن تعرضها لهجمات مباشرة للمرة الأخيرة في أيار.

وفي الآونة الأخيرة، أعلنت الإمارات أكثر من مرة عن تعرض ناقلات نفط تابعة لشركة أدنوك الوطنية، لهجمات أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز، متهمة إيران بالمسؤولية عن ذلك.