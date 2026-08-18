سورية: عمل تخريبي يستهدف خط تصدير الغاز في الجبسة

خبرني - أصدرت الشركة السورية للبترول توضيحا بشأن الانفجار الذي وقع في حدود الساعة الرابعة من فجر يوم الثلاثاء على خط تصدير الغاز الممتد من معمل "الجبسة"، مما أدى إلى توقف عمليات الضخ بالكامل.

وأكدت الشركة أن نتائج التحقيقات الأولية أثبتت أن الحادث ناجم عن "عمل تخريبي متعمد"، مشيرة إلى أن كوادرها سارعت إلى عزل الآبار وإغلاق صمامات الأمان وتأمين الموقع دون تسجيل أي إصابات بين العاملين.

وأوضحت الشركة أن توقف تدفق الغاز أثر على تغذية عدد من عنفات توليد الكهرباء، حيث يجري التنسيق مع الشركة السورية للكهرباء لتعويض النقص عبر البدائل المتاحة.

كما باشرت الفرق الفنية أعمال الإصلاح على مدار الساعة لإعادة الخط إلى الخدمة، مشيرة إلى اتخاذ إجراءات إضافية لتعزيز حماية المنشآت النفطية والـغازية، وملاحقة المرتكبين بالتنسيق مع الجهات المعنية.