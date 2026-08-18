المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا: واشنطن تعمل على آلية لتفادي الصدام بين تركيا وإسرائيل وسوريا

خبرني - قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس براك الثلاثاء إن بلاده تعمل على إنشاء آلية لتفادي الصدام بين إسرائيل وتركيا وسوريا وذلك بعدما شنت إسرائيل غارة على قاعدة جوية سورية قرب الحدود التركية.

وأضاف براك، الذي يشغل أيضا منصب سفير الولايات المتحدة لدى تركيا، أن أنقرة لم تتلق إخطارا مسبقا بالضربة الإسرائيلية، "وبالتالي رصدت الطائرات وهي تتجه شمالا نحو أراضيها، وكان من الممكن أن تستعد بشكل منطقي لاتخاذ ردها الخاص"، في إشارة إلى احتمال رد عسكري تركي.

وقال براك في مقابلة عبر الهاتف "لحسن الحظ، تمكنت العقول الهادئة من منع الوضع من التدهور أكثر".

ونددت تركيا بشدة الثلاثاء بالغارات الجوية الإسرائيلية على قاعدة أبو الظهور الجوية في شمال غرب سوريا، ودعت المجتمع الدولي إلى ضمان محاسبة إسرائيل على أفعال قالت إنها تنتهك القوانين الدولية.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان "ندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزما لوضع حد لتصاعد العدوان الإسرائيلي على سوريا".

اتهمت سوريا، إسرائيل بشنّ 8 غارات على مطار أبو الظهور العسكري الواقع في شمال غربي البلاد والخارج من الخدمة منذ سنوات، وفق ما نقل الإعلام الرسمي عن مصدر عسكري سوري.

وندّدت دمشق بما وصفته بـ"عدوان غير مبرر" على سيادتها، في حين أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي شنّت بعيد إطاحة الرئيس المخلوع بشار الأسد في كانون الأول 2024، مئات الغارات على مواقع عسكرية سورية، لم تتبن قصف المطار.

وأورد الاعلام الرسمي السوري نقلا عن مصدر عسكري أن "طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف فجر اليوم (الثلاثاء) مدرج مطار أبو الظهور العسكري بريف إدلب الشرقي بثماني غارات".

وأسفر ذلك وفق المصدر العسكري "عن أضرار مادية في بنية المطار دون وقوع إصابات".