خبرني - كشف تشارلز سبنسر، الثلاثاء، أنه سيصدر في سبتمبر كتاباً جديداً "يروي الحقيقة" عن شقيقته الراحلة الأميرة ديانا وحياتها، بالتزامن مع اقتراب الذكرى الثلاثين لوفاتها في حادث سير.

هذا ويصدر كتاب "أغنية البجعة: ديانا، شقيقتي" (Swan Song: Diana, My Sister) في بريطانيا ودول أخرى في 22 سبتمبر، على أن يُترجم إلى 12 لغة.

إلى ذلك، قالت دار "بينغوين راندوم هاوس" للنشر، في بيان، إن سبنسر "يروي القصة المذهلة لحياته مع ديانا والأسبوع المأسوي الذي شهد وفاتها"، مضيفة أن هذه "المرة الأولى التي يتحدث فيها إيرل سبنسر بصراحة وبإسهاب عن شقيقته".

الذكرى الـ 30 لرحيل ديانا

فيما قال سبنسر إنه "مع اقتراب الذكرى الثلاثين لوفاة ديانا المأسوية، أُغرِقت مجدداً بطلبات إجراء مقابلات للحديث عن شقيقتي"، مضيفاً: "أقنعني ذلك بأن أدون أفكاري وذكرياتي بنفسي، لمرة واحدة وإلى الأبد"، معتبراً أن كثيراً من الآراء المتداولة عنها "مبنية على أكاذيب أصبحت، مع مرور الزمن، مقبولة كحقائق".

وأكد رغبته في "التحدث باسم ديانا، والقيام بذلك بأسلوب إيجابي وصريح".

كذلك شدد على أن "هدف هذا الكتاب هو قول الحقيقة عن ديانا من منظور شقيقها"، معرباً عن أمله في أن يثير أيضاً اهتمام "الشباب الذين لا يتذكرونها في أوج شهرتها".



حادث مقتل الأميرة ديانا

علماً أن ديانا قُتلت في حادث سير داخل نفق ألما بالعاصمة الفرنسية باريس في أغسطس 1997، ومعها عماد "دودي" الفايد، الذي كانت تربطها به علاقة عاطفية، وهو نجل الملياردير المصري الراحل محمد الفايد.



وقد وصف سبنسر شقيقته الراحلة بأنها كانت تتمتع "بشخصية فريدة، ديناميكية، مليئة بالحب والكاريزما، لكنها كانت تفتقر بشدة إلى الثقة بالنفس، وخاضت غمار الحياة بكل ما أوتيت من قوة، وتركت العالم مكاناً أفضل بكثير".

واعتبر الناشر دانيال بنيارد أن الكتاب "ذو أهمية تاريخية"، إذ يروي سيرة "إحدى أبرز الشخصيات في القرن العشرين وأكثرها قيمة من الناحية الثقافية".