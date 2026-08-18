الأردن.. بدء تقديم طلبات الاستفادة من مكرمة العشائر - رابط

خبرني - أعلنت اللجنة العليا للمكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية والمناطق ذات الظروف الخاصة عن بدء استقبال طلبات الاستفادة للعام الجامعي 2026-2027، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء 18 أغسطس/آب وحتى المنتصف ليلا من يوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026، عبر الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد (www.admhec.gov.jo).

شروط الاستفادة والوثائق المطلوبة

تشترط اللجنة أن يكون الطالب أردني الجنسية، ومتقدما بطلب قبول موحد إلكتروني أولا، وحاصلا على شهادة الثانوية العامة الأردنية لعام 2026 (دراسة منتظمة) بمعدل لا يقل عن 65%.

كما يشترط أن يكون قد أمضى السنتين الأخيرتين في المدرسة المشمولة، أو أمضى 7 سنوات في مدرسة رافدة وانتقل منها لأسباب المقبولة، مع استثناء خريجي المدارس الخاصة وطلبة الدراسة الخاصة.

ويلزم الطلبة المنتقلين بسبب ظروف عمل أولياء أمورهم الحكوميين أو طلبة المدارس الرافدة، إحضار شهادات رسمية موقعة ومصدقة من إدارات المدارس ومديريات التربية تبين سبب النقل، وتحميلها إلكترونيا عبر البرمجية.

خطوات التقديم الإلكتروني

الدخول إلى الموقع الإلكتروني للوحدة، قسم البكالوريوس، وإدخال الرقم الوطني وكلمة المرور الخاصة بالقبول الموحد.

إذا كان الطالب مشمولا بسبب دراسته السنتين الأخيرتين، يقوم بتخزين الطلب مباشرة ليظهر له رقم الدفع.

لطلبة المدارس الرافدة، يجب تحميل الشهادة المصدقة قبل إتمام عملية تخزين الطلب.

استخدام رقم الدفع الإلكتروني لسداد رسم الطلب (5 دنانير) عبر خدمة "إي-فواتيركم"، إذ لا يعتبر الطلب مكتملا بدون السداد.

