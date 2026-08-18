انضمام فيران توريس.. أكبر 10 بيع صفقات في تاريخ برشلونة

خبرني - انضم الجناح الإسباني فيران توريس، المنتقل حديثاً لباريس سان جيرمان، إلى قائمة أغلى 10 لاعبين باعهم برشلونة عبر تاريخه.

وانتقل فيران توريس إلى صفوف باريس سان جيرمان قادماً من برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية نظير 48.5 مليون يورو.

وأصبح فيران توريس صاحب خامس أغلى صفقة باعها برشلونة، في القائمة التي يتصدرها البرازيلي نيمار دا سيلفا، حسب موقع "ترانسفير ماركت".

وكان نيمار انتقل إلى باريس سان جيرمان في موسم 2017-18 مقابل 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده.

وجاء البرازيلي الآخر آرثر ميلو في المركز الثاني، بعدما انتقل إلى يوفنتوس مقابل 80.6 مليون يورو في موسم 2020-2021.

فيما يحتل لويس فيغو المركز الثالث بصفقة انتقاله الشهيرة إلى ريال مدريد مقابل 60 مليون يورو موسم 2000-2001.

وفي المركز الرابع، يأتي عثمان ديمبيلي، الذي انتقل أيضاً إلى باريس سان جيرمان مقابل 50 مليون يورو موسم 2023-2024، ويليه فيران توريس (48.5 مليون).

ومن المراكز السادس إلى العاشر، يأتي كل من أليكسيس سانشيز وباولينيو ومالكوم وياسبر سيليسن وسيسك فابريغاس.