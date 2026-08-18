تصعيد دبلوماسي.. فرنسا تطرد دبلوماسيين إيرانيين ردا على قرار طهران

خبرني - أعلن وزير الخارجية جان نويل بارو، الثلاثاء، أن فرنسا ستطرد دبلوماسيين إيرانيين من أراضيها، ردا على قرار طهران اعتبار دبلوماسيين من سفارة باريس "شخصين غير مرغوب فيهما".

وقال بارو في منشور على منصة إكس تضمن مقابلة له مع صحيفة "لا مونتاني" الفرنسية اليومية، "أعلمكم بأنه سيتم طرد دبلوماسيين إيرانيين اثنين من فرنسا في الأيام القليلة المقبلة".

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت الاثنين أنها أبلغت فرنسا بأن الدبلوماسيين الفرنسيين اللذين احتجزا لفترة وجيزة في طهران الشهر الماضي قبل مغادرتهما البلاد، لن يُسمح لهما بالعودة إلى إيران.

وندّد بارو في 20 تموز بإخضاع الدبلوماسيين لـ"عمل ترهيب بالغ الخطورة من جانب أجهزة الأمن الإيرانية"، مع تعرّض أحدهما "لاعتداء"، لافتا إلى أن أحدهما هو الملحق الثقافي للسفارة.

وقال إنهما اعتُقلا "ساعات عدة من دون سبب وتم التحقيق معهما وتعرّض أحدهما إلى اعتداء جسدي" قبل أن يتمكنا من العودة إلى السفارة.

من جهتها، نفت طهران الاعتداء على الدبلوماسي، مشيرة إلى أنّ الأجهزة الأمنية "استجوبت الدبلوماسيين لفترة وجيزة" بعد مشاركتهما في "اجتماع مع عدد من الأشخاص المطلوبين لدى السلطات".

ثم اتهمت وزارة الاستخبارات الإيرانية السبت فرنسا بتنفيذ "مشروع ضخم يهدف إلى ممارسة نفوذ" في إيران و"تهيئة الأرضية لاتخاذ فرنسا إجراءات ضد استقلال البلاد".

وتشهد العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا وإيران توترا شديدا منذ سنوات.