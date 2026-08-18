الأردن يحصد 5 ميداليات في بطولة آسيا للياقة البدنية الوظيفية

خبرني - حقق المنتخب الوطني للياقة البدنية الوظيفية خمس ميداليات، بواقع ذهبيتين وثلاث ميداليات برونزية، خلال مشاركته في بطولة آسيا للاتحاد الدولي للياقة البدنية الوظيفية (iF3) والتي أقيمت في كازاخستان.

ونجح الأردن في احتلال المركز الثالث في الترتيب العام للبطولة وفقاً للتجميع النقطي، خلف كازاخستان التي حلت في المركز الأول وإيران صاحبة المركز الثاني.

وجاءت الميدالية الذهبية الأولى للأردن عن طريق ديمة زبدية في منافسات الماسترز للسيدات للفئة العمرية 40–44 عاماً، فيما أحرز الثنائي دارا كيالي وسارة أبو شاويش الميدالية الذهبية في منافسات زوجي السيدات.

كما توجت رواند الدرعاوي بالميدالية البرونزية في منافسات فردي السيدات، وحصل الثنائي محمد الكردي وريما الحاج على برونزية الزوجي المختلط، فيما أحرز ليث سلام وأمين عطالله الميدالية البرونزية في منافسات زوجي الرجال.

وشارك الأردن في البطولة بـ10 لاعبين ولاعبات، ضمن 119 لاعباً ولاعبة مثلوا تسع دول هي كازاخستان والكويت وإيران ومنغوليا وأوزبكستان والأردن وروسيا وقرغيزستان وكوريا الجنوبية.