موسيالا يفقد الوعي مجددا.. واللاعب يكشف مرضه

خبرني - سقط جمال موسيالا نجم بايرن ميونخ على الأرض للمباراة الثانية على التوالي في ودية فريقه مع هايدنهايم يوم الثلاثاء، بينما قال اللاعب الألماني إن المرض بات جزءاً من حياته اليومية.

وسقط موسيالا (23 عاماً) على أرضية الملعب في مباراة فريقه أمام لايبزيغ يوم السبت الماضي بعدما اشتكى من دوار وارتفاع درجة حرارة جسمه.

وعاد موسيالا للمشاركة في ودية بايرن مع هايندهايم لكنه سقط مجدداً في لقطة أثارت قلق الجماهير على صحة اللاعب الذي خرج مباشرة وأصدر بياناً عبر "إنستغرام" يوضح فيه حالته.

وكتب جمال: أنا بخير، لكن تم تشخيصي بنوبات غياب قصيرة ومؤقتة وهي قابلة للعلاج بسهولة، إذ تحدث بسبب خلل عصبي، لكن هذا الأمر ليس مخيفاً بل أصبح جزءاً من حياتي اليومية.

وتابع: واصلت شغفي بلعب كرة القدم بعدما استشرت أخصائيي الأعصاب، فالاستمرار في فعل ما أحب يساعدني أكثر على التعافي.