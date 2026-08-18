بدء العمل بمشروع الصرف الصحي في كفريوبا وسوم الشهر المقبل

خبرني - أكد مدير المشاريع في سلطة المياه المهندس مدين الربابعة، أن العمل بمشروع الصرف الصحي في منطقتي كفريوبا وسوم سيبدأ منتصف أيلول المقبل، بعد استكمال التنسيق والترتيبات اللازمة بين الجهات المعنية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس لجنة بلدية غرب إربد محمد علي القضاة اليوم الثلاثاء مع الربابعة، ومقاول المشروع المهندس يوسف الطراونة من شركة أحمد يوسف الطراونة للمقاولات، وممثل الشركة الاستشارية المشرفة على المشروع "إنجكون"، المهندس محمد الهرش، وعدد من المهندسين، عقب جولة شملت عددًا من مواقع المشروع.

وأكد القضاة أهمية إعداد خطة تنفيذية واضحة للمشروع، تحدد مراحل العمل ومواقع التنفيذ وتسلسلها والمدة الزمنية لكل مرحلة، إلى جانب وضع آلية للتعامل مع الشوارع الرئيسية والأحياء المكتظة، بما يسهم في إنجاز الأعمال ضمن برنامج زمني محدد والتخفيف من آثار الأعمال على المواطنين.

وشدد على ضرورة تنفيذ أعمال الحفر ضمن مسافات محددة، وإنجاز الأعمال فيها وطمرها وإعادة تأهيلها أولًا بأول، مع الالتزام بالمواصفات والشروط الفنية المعتمدة.

من جانبه، أكد الطراونة استعداد الشركة لتنفيذ الأعمال وفق هذه الآلية وعلى مراحل، بحيث يتم إنجاز الأعمال في المواقع المحددة وطمرها وفق المواصفات الفنية قبل الانتقال إلى مواقع أخرى.

وأشار القضاة إلى أن التنسيق المسبق والمستمر بين البلدية وسلطة المياه والمقاول والاستشاري يشكل عنصرًا أساسيًا في نجاح المشروع، والحد من الآثار المترتبة على أعمال الحفر والتنفيذ، خصوصًا في ما يتعلق بحركة المواطنين والمركبات وإعادة تأهيل الشوارع.

وثمن القضاة جهود وزارة المياه والري وسلطة المياه في تنفيذ المشروع، الذي من شأنه الإسهام في معالجة المشكلات البيئية والصحية في كفريوبا وسوم، والحد من المخالفات البيئية ومظاهر الصرف الصحي المكشوف، وما تسببه من أضرار ومعاناة للمواطنين.