«فقدت الشغف».. أحمد الفيشاوي يكشف حقيقة اعتزاله الفن

خبرني - كشف الفنان المصري أحمد الفيشاوي عن صعوبة حالته النفسية بعد وفاة والدته، الفنانة سمية الألفي.

وأوضح الفيشاوي أنه فقد شغفه بالتمثيل، ويحاول تجاوز أفكار مؤذية لنفسه، بالتزامن مع شعوره بالحزن واليأس. وقال أحمد الفيشاوي، خلال تصريحات تليفزيونية، إنه لم يعد يشعر بالشغف تجاه التمثيل بعد وفاة والدته، مشيرًا إلى أنه يحاول التعامل مع ظروف الحياة وتجاوز الأفكار المرتبطة بإنهاء حياته.

وبحسب وسائل إعلام محلية مصرية، أوضح الفيشاوي: «بعد وفاة والدتي مبقاش عندي شغف للتمثيل.. وبحاول أتعامل مع الدنيا ومتخلصش من حياتي»، في حديث تناول خلاله حالته النفسية بعد فقدان والدته، وما يمر به من مشاعر صعبة منذ وفاتها.

وفي سياق آخر، كانت مصادر قد كشفت أن أحمد الفيشاوي يسعى منذ فترة إلى تنفيذ وصية والدته، الفنانة الراحلة سمية الألفي، إذ يبحث عن داعية لتعريف نجله بالدين الإسلامي.

وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة جاءت بعد وصية من والدته قبل وفاتها، طلبت خلالها منه الاهتمام بأسرته والحفاظ على الأواصر العائلية وتقويتها، مع العمل على تعزيز علاقاته بأفراد أسرته قدر الإمكان. كما طلبت سمية الألفي من نجلها قبل وفاتها أن يقنع نجله تيتوس باعتناق الإسلام، وهو الأمر الذي بدأ الفيشاوي العمل عليه، سعيًا إلى تنفيذ وصية والدته عقب وفاتها.

وكانت الفنانة سمية الألفي قد توفيت في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عقب تعرضها لأزمة صحية شديدة استدعت نقلها إلى أحد المستشفيات الخاصة، حيث جرى احتجازها داخل غرفة العناية المركزة.

وتدهورت حالتها الصحية بصورة كبيرة خلال فترة العلاج، قبل أن تتوفى متأثرة بوضعها الصحي، تاركة ابنها أحمد الفيشاوي في مواجهة مرحلة صعبة عقب فقدانه