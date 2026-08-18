رودري يكشف مفاجأة عن المفاضلة بين برشلونة وريال مدريد

خبرني - أعرب رودري، نجم برشلونة الجديد، عن سعادته بالانضمام إلى صفوف الفريق الكتالوني، مشيراً إلى أن البارسا كان خياره الأول.

وأعلن برشلونة تعاقده مع رودري قادماً من مانشستر سيتي بعقد يمتد لأربع سنوات حتى 2030، وذلك بعد التفوق على ريال مدريد في سباق ضمه.

وقال رودري في المؤتمر الصحفي بعد تقديمه كلاعب جديد لبرشلونة: "أود أن أعرب عن سعادتي البالغة لوجودي هنا، إنه يوم مميز للغاية، وبداية فصل جديد هام في مسيرتي".

وأضاف: "لقد كان قراراً صعباً، أولاً، لأنني أغادر مانشستر سيتي، النادي الذي منحني كل شيء والذي كنت فيه سعيداً للغاية، سأظل ممتناً لهم إلى الأبد، كما أنني ممتن لتفهمهم أن الوقت مناسب للرحيل".

وواصل: "برشلونة نادٍ رائع، ومعيار عالمي في نهجه لكرة القدم والقيم التي يمثلها، كانت لدي خيارات أخرى، لكن برشلونة كان خياري الأول، وقد أوضحت ذلك للابورتا (رئيس النادي)".

وعن مدى جاهزيته للعب بعد الجراحة البسيطة التي أجراها في الظهر، أوضح رودري: "أنا جاهز للعب الآن، لم تكن العملية خطيرة، بل كانت إجراءً بسيطاً، آمل أن أتمكن من التدرب بشكل طبيعي".

وأكمل: "سأفعل ما يراه المدرب مناسباً، كل ما عليّ فعله هو إتمام إجراءات الانتقال والالتحاق بفريق هانز (فليك) في أسرع وقت ممكن".

وعن كواليس محادثته الأولى مع فليك، كشف: "تحدثتُ مع هانز، وقد عبّر لي عن حماسه، لديّ دافع كبير للتدرب معه، فهو يتمتع بأسلوب لعب جريء، وهو ما يُعجبني كثيراً، لا يزال لديّ مجال للتطور، وهو قادر على مساعدتي في ذلك".

وأكد: "لقد كنت على اتصال مع ديكو وخوان (لابورتا) أكثر من المدرب، لكنه مدرب صريح وشفاف للغاية، ينظر إليك ويخبرك مباشرة بما يتوقعه منك، ويمتلك الخبرة التي يحتاجها الفريق".

وعن مقارنته بسيرجيو بوسكيتس، أوضح رودري: "قلتها حينها، لقد كان قدوة رائعة. أتفهم المقارنة نظراً لمركزنا وأسلوب لعبنا، إنه لشرف لي أن تتم مقارنتي به، لدينا سمات مختلفة وأخرى مشتركة، لطالما أُعجبت به وحاولت التعلم منه، الآن هو مع الفريق الرديف، لذا سأراه أكثر، إنه صديق رائع، وزميل مميز، وقدوة حسنة".

وأنهى رودري تصريحاته بالحديث عن سبب اختياره برشلونة رغم العروض الأخرى وأبرزها من ريال مدريد بقوله: "عندما بدأت العروض تنهال عليّ، كانت الخطوة الأولى هي إدراك أن فصلاً من مسيرتي في النادي قد انتهى، وأن الوقت قد حان للبحث عن مخرج".

وأتم: "استغرق الأمر مني بعض الوقت لاستيعاب ذلك، لقد كان مانشستر سيتي النادي الأروع والأكثر تميزاً في مسيرتي، درست وحللتُ العروض جيداً؛ فقد كانت أندية بالغة الأهمية، وبالتشاور مع عائلتي وأصدقائي، اتخذنا القرار الذي رأيناه الأنسب، لطالما ارتبطت قراراتي بالتحديات الرياضية".