ChatGPT بات أكثر استخدامًا للألفاظ النابية.. مستخدمون يلاحظون تغيرًا مفاجئًا

خبرني - لجأ مستخدمون إلى مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأسبوعين الماضيين بعد أن وجدوا أن روبوت الدردشة "شات جي بي تي" يستخدم ألفاظًا نابية باللغة الإنجليزية بشكل غير معتاد.

وتضمنت وصفة من "شات جي بي تي"، شاركها موقع "بيزنس إنسايدر"، استخدام لفظ بذيء عند وصف كمية "البصل الأخضر المقطع إلى شرائح رفيعة". وفي لقطة شاشة أخرى، من محادثة حول عطل أصاب موقع استضافة الأكواد التابع لشركة مايكروسوفت "GitHub"، استخدم روبوت الدردشة أيضًا لفظًا نابيًا.

وتزامنت الزيادة في استخدام الألفاظ النابية في وقت سابق من هذا الشهر تقريبًا مع انتقال شركة أوبن إيه آي من نموذج الذكاء الاصطناعي GPT-5.5 إلى نموذج GPT-5.6 Luna باعتباره النموذج الافتراضي في "شات جي بي تي" للمستخدمين المجانيين، بحسب تقرير لموقع "بيزنس إنسايدر".

وليس لدى أحد تخمين واضح بشأن سبب تحول ذلك إلى موجة من الألفاظ النابية. ورفضت "أوبن إيه آي" التعليق.

ومع طرح "أوبن إيه آي" ومنافسيها نماذج ذكاء اصطناعي جديدة، حاولت الشركات جعلها ممتعة عند التحدث إليها، وقريبة من أسلوب البشر، وتتمتع بشخصية.

وتأتي النماذج المختلفة بسمات مختلفة تجعلها أقرب إلى البشر. ولطالما استخدم "شات جي بي تي" من حين لآخر ألفاظًا نابية ردًا على تذمر المستخدم أو للتأكيد على نقطة معينة. لكن المستخدمين يرون الآن أن روبوت الدردشة أصبح أكثر جرأة في استخدام الألفاظ النابية بكثير.

ويبدو أن معدل استخدام الألفاظ النابية يختلف من مستخدم إلى آخر. وقال بعض المستخدمين على منتدى "شات جي بي تي" في منصة "ريديت" إنهم افترضوا أن روبوت الدردشة كان يقلد أسلوبهم في الحديث.

وقالت أليكسيس بوغر، التي تستخدم روبوت الدردشة في العمل وإعداد الوصفات، لموقع "بيزنس إنسايدر": "مزحت مع صديق وقلت إنني أفسدت شات جي بي تي لأنه بدأ يكرر أسلوبي المليء بالألفاظ النابية". فعلى سبيل المثال، رأت بوغر أن "شات جي بي تي" استخدم عبارة "big ass kolaches" في اقتراح لوصفة.

وقالت بوغر إن استخدام الألفاظ النابية كان مبالغًا فيه قليلًا في البداية، ثم بدا أنه تراجع.

وقال أحد مستخدمي "ريديت" لموقع "بيزنس إنسايدر" إنه، بصفته أستراليًا، يرى أن هذه "التغييرات جعلت المحادثات مع شات جي بي تي تبدو أكثر طبيعية بكثير".