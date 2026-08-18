سقوط جديد.. قلق في بايرن ميونخ حول حالة موسيالا

خبرني - تعرض الألماني جمال موسيالا لاعب بايرن ميونخ لموقف مقلق جديد خلال مواجهة فريقه الودية أمام هايدنهايم.

وسقط جمال موسيالا على أرضية الملعب خلال مباراة بايرن وهايدنهايم، الثلاثاء.

وبعد لحظات، تمكن اللاعب من النهوض مجدداً، قبل أن يغادر أرض الملعب باكياً برفقة الأطباء متجهًا إلى غرفة الملابس.

وتأتي الواقعة بعد يومين فقط من تعرض موسيالا لحالة إغماء خلال المباراة الودية الماضية أمام لايبزيغ، والتي أرجعت التقارير سببها إلى ارتفاع درجات الحرارة.

ويثير تكرار الواقعة خلال فترة قصيرة حالة من القلق حول حالة اللاعب، في انتظار المزيد من التفاصيل بشأن وضعه بعد مغادرة الملعب.

يذكر أن بايرن ميونخ فاز على هايدنهايم بنتيجة 4-2، في آخر استعدادات الفريق البافاري للموسم الجديد.

وسيلتي فريق المدرب فينسنت كومباني أمام بروسيا دورتموند يوم السبت المقبل في كأس السوبر الألماني، قبل خوض منافسات البوندسليغا نهاية الشهر الجاري.