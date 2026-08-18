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الفاو: تراجع الأراضي الزراعية الصالحة للاستخدام في غزة 25.5%

  • 18 أغسطس 2026
  • 21:10
الفاو تراجع الأراضي الزراعية الصالحة للاستخدام في غزة 255

خبرني - حذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" من انخفاض الأراضي المتاحة أمام المزارعين في قطاع غزة نتيجة "تغيير قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسار الخط الأصفر غربا".

وقالت دراسة نشرتها المنظمة ومركز الأمم المتحدة للأقمار الاصطناعية (يونوسات)، الثلاثاء، إن مساحة الأراضي الزراعية الصالحة للاستخدام وغير المتضررة بشكل كبير، انخفضت خلال 8 أشهر بنسبة 25.5%، إذ تراجعت من 601 هكتار في تشرين الأول الماضي، إلى 448 هكتارا فقط في نهاية حزيران الماضي.

وأشارت الدراسة إلى أن 27% من الأراضي الزراعية ما تزال متاحة فعليا، إلا أن معظم هذه المساحة تعرض لأضرار بالغة تتطلب أعمال ترميم كبيرة، بينما 3% من الأراضي الصالحة للزراعة في غزة ما تزال سليمة ومتاحة للمزارعين.

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