يسرا تعتذر عن العرض الخاص لفيلم «الست لما».. ما السبب؟

خبرني - اعتذرت الفنانة يسرا عن عدم حضور العرض الخاص لفيلمها الجديد «الست لما»، بسبب وجودها خارج مصر، إذ سافرت لقضاء إجازة قبل تحديد موعد العرض الخاص للفيلم.

ولم تتمكن يسرا من إيجاد رحلة أو مقعد على متن الطائرة في موعد يتناسب مع توقيت العرض، وفق بيان صادر عن الشركة المنتجة.

موعد عرض فيلم «الست لما»

وتترقب الفنانة يسرا طرح أحدث أفلامها «الست لما»، والمقرر بدء عرضه في دور السينما المصرية يوم 19 أغسطس/ آب الجاري، على أن يصل إلى دور العرض في باقي أنحاء الوطن العربي يوم 27 أغسطس/ آب.

وعبّرت يسرا عن سعادتها بالعودة إلى السينما من خلال شخصية جديدة عليها، مشيدة بتجربتها مع المخرج خالد أبو غريب، الذي وصفته بالمخرج الواعد، إلى جانب تعاونها مع شركة إنتاج سبق أن عملت معها في عدد من الأعمال وحققت معها نجاحات عدة.

وأشادت يسرا بجهود المنتج محمد السبكي والمنتجتين رنا وندى السبكي، مؤكدة أنهما وفرتا للفيلم كل ما يحتاج إليه، وحرصتا على تقديمه في أفضل صورة ممكنة، كما وجهت الشكر إلى عدد من النجوم الذين تحبهم، لمشاركتهم في العمل ودورهم في ظهوره بهذه الروح.

أبطال فيلم «الست لما»

يشارك في بطولة الفيلم كل من يسرا، ودرة، وماجد المصري، وياسمين رئيس، وعمرو عبدالجليل، وانتصار، ودنيا سامي، ورانيا منصور، ومحمد جمعة، ومحمود البزاوي، ومحمد أنور، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف وفنانين آخرين. والفيلم من إنتاج ندى السبكي ورنا السبكي، وإخراج خالد أبو غريب، فيما كتب السيناريو كيرو أيمن ومصطفى بدوي.

ويضم العمل عددًا كبيرًا من ضيوف الشرف، من بينهم كندة علوش، وكريم فهمي، وشيماء سيف، ومصطفى أبو سريع، والإعلامية لميس الحديدي، والإعلامية هالة سرحان، وإسلام جمال، وحمدي الميرغني، وكريم عفيفي، وأحمد صيام، وحمدي الوزير.

قصة فيلم «الست لما»

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي يتناول العلاقات بين الرجل والمرأة داخل المجتمعات العربية، من خلال حملة تطلقها دينا الكردي، الشخصية التي تجسدها الفنانة يسرا، وتحقق الحملة انتشارًا واسعًا داخل المجتمع.

وتواجه الحملة لاحقًا حملة مضادة يقودها أحد الرجال، لتتصاعد المواجهة بين الطرفين، ضمن أحداث تتناول طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة والقضايا المرتبطة بها في المجتمع.