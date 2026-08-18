بعد أزمة صحية.. محمد منير في ألمانيا لإجراء فحوصات طبية

خبرني - سافر الفنان محمد منير إلى ألمانيا لإجراء مجموعة من الفحوصات الطبية، بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الأيام الماضية.

وجاء ذلك بناءً على طلب فريقه الطبي، الذي أوصى بالسفر إلى الخارج لإجراء الفحوصات اللازمة والاطمئنان على حالته الصحية.

محمد منير ينتظر نتائج الفحوصات في ألمانيا

وعلمت وسائل إعلام محلية مصرية أن الفنان محمد منير، المعروف بلقب «الكينج»، ينتظر حاليًا نتائج التحاليل والفحوصات الطبية التي يخضع لها في ألمانيا، بهدف معرفة تفاصيل حالته الصحية وتحديد طبيعة المرض الذي يعاني منه.

وأوضحت المصادر أن محمد منير يعاني من فترات إرهاق شديد من حين إلى آخر، وهي حالات سبق أن أدت إلى نقله إلى المستشفى، نتيجة تراجع حالته الصحية في بعض الأوقات، الأمر الذي دفع فريقه الطبي إلى طلب خضوعه لفحوصات خارج البلاد.

تأجيل تصوير فيديو كليب «يحكوا في عودك»

وفي سياق متصل، كشف مصدر أن محمد منير كان من المقرر أن يبدأ تصوير فيديو كليب جديد بعنوان «يحكوا في عودك»، على أن يتولى محمد محيي مهمة إخراجه، إلا أن التصوير تأجل بسبب الظروف الصحية التي يمر بها الفنان خلال الفترة الحالية.

وأضاف المصدر أن فريق محمد منير تواصل بالفعل مع طبيبه المعالج، الذي استقبله في منزله، لمتابعة حالته والاطمئنان عليه، فيما من المقرر الإعلان عن موعد جديد لتصوير الفيديو كليب خلال الأسابيع المقبلة، وفق تطورات حالته الصحية وترتيبات العمل.

محمد منير يسجل 3 أغنيات جديدة

وكان «الكينج» محمد منير قد انتهى في وقت سابق من تسجيل 3 أغنيات ضمن الألبوم المتفق عليه مع الشركة المنتجة، على أن تطرح الأغنيات تباعًا خلال الفترة المقبلة، وفق خطة الإنتاج والتوزيع التي وضعتها الشركة المنتجة.

ويواصل فريق محمد منير حاليًا متابعة تطورات حالته، بالتزامن مع انتظار نتائج الفحوصات الطبية التي يجريها في ألمانيا، قبل تحديد مواعيد الأعمال الفنية المؤجلة، وفي مقدمتها تصوير فيديو كليب «يحكوا في عودك».