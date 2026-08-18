*
الاربعاء: 19 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الأمن العام يُشارك بتشييع جثمان (الرائد) محمد قاسم احمد صبيح

  • 18 أغسطس 2026
  • 20:43
الأمن العام يُشارك بتشييع جثمان الرائد محمد قاسم احمد صبيح

خبرني - مندوباً عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، شارك مدير شرطة لواء الرصيفه العميد الركن بشار الدويري بتشييع جثمان "الرائد"  محمد قاسم احمد صبيح من مرتب مديريه شرطه محافظه البلقاء من مسجد امنه بنت وهب الكائن في لواء الرصيفه إلى مقبرة حي الرشيد. 

ونقل العميدالدويري، أحرَّ مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي المديرية لذوي الفقيد سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان. 

كما شارك بتشييع الجثمان مدير شرطة محافظة البلقاء العميد رائد المجالي، ومدير دفاع مدني محافظة الزرقاء العقيد احمد النعيمات وعدد من ضباط وضباط صف وأفراد مدير الأمن العام من مختلف التشكيلات.    

إنّا للّه وإنّا إليه راجعون

الأمن العام يُشارك بتشييع جثمان (الرائد) محمد قاسم احمد صبيح
الأمن العام يُشارك بتشييع جثمان (الرائد) محمد قاسم احمد صبيح
الأمن العام يُشارك بتشييع جثمان (الرائد) محمد قاسم احمد صبيح
الأمن العام يُشارك بتشييع جثمان (الرائد) محمد قاسم احمد صبيح

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الإفتاء الأردنية: الاعتداء على المياه حرام بجميع صنوفه وأشكاله
الإفتاء الأردنية: الاعتداء على المياه حرام بجميع صنوفه وأشكاله
  • 2026-08-19 00:49
الأردن.. بدء تقديم طلبات الاستفادة من مكرمة العشائر - رابط
الأردن.. بدء تقديم طلبات الاستفادة من مكرمة العشائر - رابط
  • 2026-08-18 22:55
بدء العمل بمشروع الصرف الصحي في كفريوبا وسوم الشهر المقبل
بدء العمل بمشروع الصرف الصحي في كفريوبا وسوم الشهر المقبل
  • 2026-08-18 22:06
77 مليون متر مكعب من المياه سُرقت في الأردن خلال 3 سنوات
77 مليون متر مكعب من المياه سُرقت في الأردن خلال 3 سنوات
  • 2026-08-18 21:59
ألف اعتداء على مياه الديسي منذ بداية العام الحالي
ألف اعتداء على مياه الديسي منذ بداية العام الحالي
  • 2026-08-18 21:56
قانوني: بعض قضايا الاعتداء على المياه ترقى لجرائم أمن الدولة
قانوني: بعض قضايا الاعتداء على المياه ترقى لجرائم أمن الدولة
  • 2026-08-18 21:11