الأمن العام يُشارك بتشييع جثمان (الرائد) محمد قاسم احمد صبيح

خبرني - مندوباً عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، شارك مدير شرطة لواء الرصيفه العميد الركن بشار الدويري بتشييع جثمان "الرائد" محمد قاسم احمد صبيح من مرتب مديريه شرطه محافظه البلقاء من مسجد امنه بنت وهب الكائن في لواء الرصيفه إلى مقبرة حي الرشيد.

ونقل العميدالدويري، أحرَّ مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي المديرية لذوي الفقيد سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما شارك بتشييع الجثمان مدير شرطة محافظة البلقاء العميد رائد المجالي، ومدير دفاع مدني محافظة الزرقاء العقيد احمد النعيمات وعدد من ضباط وضباط صف وأفراد مدير الأمن العام من مختلف التشكيلات.

إنّا للّه وإنّا إليه راجعون