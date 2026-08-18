تطبيق مراسلة يرسل رسائلك عبر حمام زاجل افتراضي.. وقد لا تصل أبدًا

خبرني - طائرك يحلق في مكان ما فوق ولاية أوهايو الأميركية. مرّ أربعون دقيقة، ثم لا شيء. اختفى الطائر، واختفت معه رسالتك.

مرحبًا بك في تطبيق Carrier Pidge المجاني لنظام iOS من تطوير نوح ياروبينو، الذي يستبدل التسليم الفوري بطائر افتراضي يحلق بسرعة 110 أميال في الساعة، مع احتمال بنسبة 0.2% أن تختفي رسالتك ببساطة إلى الأبد.



وبنى ياروبينو التطبيق في نحو ثلاثة أسابيع، وفقًا لتقرير لموقع "Dexerto" المتخصص في أخبار الألعاب الإلكترونية والإنترنت والترفيه، اطلعت عليه "العربية Business".

وربما يكون وصفه الخاص للمنتج، كما ورد في صفحة التطبيق على متجر App Store، أكثر عرض صراحة شهدناه منذ فترة، إذ يصفه بأنه "بلا جدوى" عن قصد و"ليس له أي استخدام عملي على الإطلاق". وهو ليس مخطئًا، لكن هذه ليست الفكرة أيضًا.

كيف يعمل الطائر الافتراضي؟

تنتقل الرسائل وفقًا للمسافة الفعلية عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وبسرعة حمامة حقيقية، مع ما يرافق ذلك من تأخيرات وانحرافات عن المسار وغيرها.

ويحسب تطبيق Carrier Pidge وقت الرحلة بناءً على المسافة الفعلية عبر نظام GPS بينك وبين المستلم.

وقد تصل الرسالة إلى شخص قريب خلال ثوانٍ، أما إذا أرسلت شيئًا عبر مسافات طويلة داخل البلاد، فقد تنتظر ساعات. وتتغير السرعة بمقدار ±25%، لذا يكون وقت الوصول تقديريًا دائمًا.

ويمكن تتبع كل ذلك على خريطة مباشرة، في تجربة تشبه الشعور الذي ينتابك عند مراقبة طلب توصيل وهو يقترب ببطء من منزلك، لكن المخاطر هنا أقل، والطائر قد يموت.

ويتبنى التطبيق هذه الفكرة بالكامل حتى في مصطلحاته. إذ يُطلق على جهات اتصالك اسم "سرب"، وتوجد المحادثات في "حظيرة طيور"، بينما تصل طلبات الصداقة على هيئة حمامات. وتبدو هذه اللمسة المرحة متسقة ومقصودة، وهذا تحديدًا ما يجعلها ناجحة.

وهذه هي مواصفات التطبيق على "App Store":

وفي ما يلي ما يقدمه التطبيق مجانًا على متجر App Store:

- سرعة الطيران: 110 أميال في الساعة، مع تفاوت قدره ±25%.

- معدل الفشل: احتمال بنسبة 0.2% لفقدان الحمامة نهائيًا، وعدم تسليم الرسالة.

- التوقيت بحسب المسافة: ثوانٍ للمسافات القريبة، وساعات للمسافات الطويلة.

- التتبع عبر خريطة مباشرة: لمتابعة حمامتك أثناء الطيران.

تواصل اجتماعي غريب

استقطب تطبيق Roost المنافس، الذي يستخدم الفكرة نفسها، 300 ألف مستخدم، وهذا ليس مجرد حيلة، بل مؤشر على شيء ما.

وجذب تطبيق Roost، الذي يستخدم آلية مماثلة تقوم على التسليم البطيء للرسائل وتتبع الطائر مباشرة، 300 ألف مستخدم خلال أسابيع من إطلاقه، وفقًا لما ذكره موقع "تك كرانش".

ويشير التطبيقان إلى تحول ثقافي، إذ يختار الناس الاحتكاك والتأخير عن قصد، تمامًا كما عادت أسطوانات الفينيل إلى الانتشار ليس رغم عدم ملاءمتها، بل بسبب ذلك.

فالرسائل الفورية خالية من أي عوائق، لكن يبدو أن غياب العوائق هذا قد يجعل التجربة فارغة بالنسبة إلى بعض المستخدمين. وعندما يجذب تطبيق منافس 300 ألف مستخدم من خلال إبطاء التواصل عمدًا، فهذا أمر يستحق الانتباه.

والسؤال الذي يطرحه Carrier Pidge بهدوء يبعث على عدم الارتياح حقًا: متى لم يعد مجرد ظهور عبارة "تم التسليم" كافيًا؟.