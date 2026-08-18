بعد زواجه من مغربية.. ما حقيقة اعتناق روبرتو كارلوس الإسلام؟

خبرني - كشفت تقارير صحفية تركية أن أسطورة كرة القدم البرازيلية روبرتو كارلوس اعتنق الإسلام، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات مع ريال مدريد والمنتخب البرازيلي، إلى جانب تجربته السابقة مع فنربخشة.

وبحسب الأنباء التي نشرتها أكثر من صحيفة تركية بينها Haberler، فإن روبرتو كارلوس، البالغ من العمر 53 عامًا، اعتنق الإسلام قبل نحو 4 أسابيع، بعدما نطق بالشهادتين خلال لقاء جمعه بالشيخ جهاد حمادة، أحد الشخصيات المعروفة في أوساط الجالية الإسلامية في البرازيل.



ماذا حدث؟

ووفق الرواية المتداولة، كان روبرتو كارلوس على تواصل مع الشيخ جهاد حمادة منذ فترة، قبل أن يزوره في البرازيل قبل نحو أربعة أسابيع.



وخلال اللقاء، يُقال إن نجم ريال مدريد السابق نطق بالشهادتين، معلنًا اختياره الإسلام.

ولم يصدر حتى الآن، بحسب المعطيات المتداولة، بيان مباشر من روبرتو كارلوس يؤكد اعتناقه الإسلام، ما يجعل الخبر في إطار الادعاءات التي تحتاج إلى تأكيد رسمي من اللاعب نفسه.

نائب تركي يكشف التفاصيل

وزاد من انتشار هذه المزاعم منشور للنائب عن حزب العدالة والتنمية التركي، علي شاهين، الذي تحدث عن لقاء جمعه بعدد من ممثلي الجالية الإسلامية في البرازيل.

وقال شاهين عبر حسابه على منصة "إكس" إنه التقى بالشيخ جهاد حمادة، المقيم في مدينة ساو باولو، خلال زيارة إلى الاتحاد البرازيلي الخيري للشباب المسلمين، مشيرًا إلى أن حمادة يُصنف ضمن قائمة الشخصيات الـ500 الأكثر تأثيرًا في العالم الإسلامي.



وأضاف النائب التركي أن الشيخ حمادة أبلغه بأن روبرتو كارلوس، الذي وصفه بأنه أحد أساطير كرة القدم البرازيلية والعالمية وسبق له ارتداء قميص فنربخشة، كان على تواصل معه منذ فترة طويلة، قبل أن يزوره قبل 4 أسابيع وينطق بالشهادتين ويختار الإسلام.

ووجه شاهين التهنئة إلى روبرتو كارلوس، متمنيًا له ولعائلته "حياة مليئة بالسلام والصحة والبركة".

روبرتو كارلوس يتزوج المغربية سهيلة الطاهري

وتأتي هذه المزاعم بعد انتشار صور لروبرتو كارلوس وهو يعقد قرانه على المغربية سهيلة الطاهري، عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت تقارير كشفت في وقت سابق زواجه من الإسبانية من أصول مغربية سهيلة الطاهري، وهي وكيلة لاعبين مرخصة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وتعمل في مجال إدارة المسيرة الاحترافية للاعبين والمشاريع المرتبطة بكرة القدم.

وعلى الرغم من انتشار صور حفل زفافهما مجددًا في 17 أغسطس الجاري، فإن زواجهما لم يكن حدثًا جديدًا، إذ ظهرت معلومات بشأنه منذ يناير الماضي، قبل أن يقيم الثنائي في 25 يوليو الماضي مراسم زفاف محدودة بحضور أفراد العائلة والأصدقاء المقربين.



وتشير التقارير إلى أن علاقة روبرتو كارلوس وسهيلة الطاهري بدأت في إطار مهني، قبل أن تتطور لاحقًا إلى علاقة شخصية، في ظل استمرار تعاونهما في عدد من المشاريع المرتبطة بإدارة أعمال ومسيرات اللاعبين بين البرازيل وأوروبا.

ويُعد روبرتو كارلوس أحد أبرز المدافعين في تاريخ كرة القدم، بعدما صنع مجده مع ريال مدريد والمنتخب البرازيلي، قبل أن يخوض تجربة في تركيا بقميص فنربخشة، ليظل اسمه حاضرًا بقوة في ذاكرة جماهير اللعبة حول العالم.

ومع استمرار تداول خبر اعتناقه الإسلام، يبقى التأكيد الرسمي من روبرتو كارلوس نفسه هو الفيصل لحسم صحة هذه الأنباء.