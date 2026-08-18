وفاة شاب مصري في إيطاليا بعد اندلاع حريق داخل زنزانته.. تفاصيل الواقعة

خبرني - توفي شاب مصري يبلغ من العمر 19 عامًا داخل سجن قلعة بوردينوني في إيطاليا، بعد تعرضه للاختناق جراء استنشاق غازات سامة ناتجة عن حريق اندلع داخل زنزانته، في واقعة أثارت حالة من الاستنفار داخل السجن.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإيطالية، فإن الحريق اندلع داخل زنزانة انفرادية كان يقيم فيها الشاب، وتشير المعطيات الأولية إلى أن الحريق كان متعمدًا.

وقبل الساعة الحادية عشرة مساءً بقليل، أقدم الشاب على إغلاق مدخل زنزانته باستخدام كرسي، قبل أن تشتعل النيران في المرتبة الموجودة داخلها، ما أدى إلى انتشار الدخان والغازات الناتجة عن الاحتراق.

وعلى الفور، تدخلت قوات الشرطة ورجال الإطفاء للتعامل مع الحريق وإنقاذ الشاب، فيما وصلت فرق الطوارئ الطبية إلى السجن لتقديم الإسعافات اللازمة.

ورغم محاولات إنقاذه، فارق الشاب الحياة بعد وقت قصير من وصول الطاقم الطبي الذي استدعته غرفة عمليات خدمات الطوارئ الصحية في منطقة فريولي فينيتسيا جوليا.

وأخمد رجال الإطفاء الحريق خلال دقائق، فيما استمرت عمليات فحص جودة الهواء داخل السجن طوال الليل، للتأكد من عدم وجود خطر على باقي النزلاء والعاملين.

إصابة سجينين بسبب الدخان

وأدى الحريق كذلك إلى إصابة سجينين آخرين كانا يقيمان في زنزانتين بالجناح نفسه، حيث تعرضا لتسمم خفيف نتيجة استنشاق الدخان والغازات.

ونُقل السجينان إلى قسم الطوارئ على سبيل الاحتياط، قبل أن تسمح حالتهما الصحية بإعادتهما مرة أخرى إلى السجن.

وكان الشاب المصري قد أُلقي القبض عليه في 30 يوليو الماضي، أي قبل أسابيع قليلة من وفاته، على خلفية واقعة مشاجرة وقعت في وسط مدينة بوردينوني.

ووفق التقارير الإيطالية، شارك في المشاجرة نحو 15 شخصًا من الأجانب، وتصاعدت المواجهة إلى استخدام العصي، قبل تدخل قوات الأمن عقب تلقي بلاغات من السكان.

وأشارت المعلومات إلى أن الشاب كان معروفًا لدى السلطات الإيطالية بسبب وقائع سابقة، كما صدر بحقه أمر إبعاد من بلدية بوردينوني.

اتهام الشاب بمقاومة قوات الأمن

وبحسب ما ورد في التقارير، خالف الشاب قرار الإقامة الجبرية، ثم قاوم بعنف أفراد قوات الكارابينييري أثناء محاولتهم التحقق من هويته.

وعلى إثر ذلك، ألقت السلطات الإيطالية القبض عليه بتهمة مقاومة موظف عمومي، كما حُرر محضر آخر يتعلق بانتهاك أمر الإبعاد، قبل نقله إلى سجن قلعة بوردينوني.

وتواصل السلطات الإيطالية إجراءاتها للتحقق من ملابسات الحريق والوقوف على جميع تفاصيل الواقعة التي انتهت بوفاة الشاب داخل السجن.