فولفسبورغ يبعث رسالة تحذير لمحمد عمورة

خبرني - بعث نادي فولفسبورغ الألماني رسالة تحذير للدولي الجزائري محمد الأمين عمورة، قبل أقل من أسبوعين على غلق فترة الانتقالات الصيفية.

مهاجم منتخب الجزائر لم يستأنف لحد الآن التحضيرات للموسم الكروي الجديد، وهو المصاب منذ نهائيات كأس العالم الأخيرة، والتي شارك خلالها في مباراة واحدة فقط.

صحيفة «Westdeutsche Allgemeine Zeitung» الألمانية، كشفت بأن إدارة فولفسبورغ، ورغم رغبتها في التخلص من عمورة، إلا أنها حذّرته بطريقتها الخاصة، بضرورة الإسراع في إيجاد نادٍ جديد قادر على شراء عقده.

ذات المصدر، أكد بأن تصريحات المدير الرياضي، ديتر هيكينغ الأخيرة والتي أعلن فيها بأن عمورة لا يدخل في حسابات الفريق، حملت من جانب آخر رسالة خفية لهذا الأخير، بأنه قد يجد نفسه مجبراً على البقاء مع الفريق الهابط لدوري الدرجة الثانية الألماني.

الصحيفة الألمانية، أوضحت بأن هيكينغ أكد بأن بيع عمورة أمر مرغوب فيه، ولكن يجب أن يتم وفقاً لشروط إدارة فولفسبورغ، والتي تريد الحصول على قيمة محترمة مقابل بيع هدافها خلال آخر موسمين.

التقرير ذاته، أكد بأن فولفسبورغ مُستغد للمغامرة بالاحتفاظ بعمورة لموسم إضافي، إن لم يتحرك أي نادٍ لشراء عقده وفقاً لشروط إدارة «الذئاب»، وهو ما سيمثل ضربة قاصمة لمشوار اللاعب الاحترافي.

يذكر أن عمورة متواجد حالياً في ألمانيا، حيث يخضع لفترة نقاهة، على أمل يجد نافذة للخروج من الأزمة التي يعيشها مع فولفسبورغ منذ بداية عام 2026.