برشلونة يعلن ضم رودري.. ورسالة خاصة لجماهير مان سيتي

خبرني - أعلن نادي برشلونة تعاقده رسمياً مع الدولي الإسباني رودري قادماً من مانشستر سيتي.

وفي بيان عبر موقعه الرسمي، الثلاثاء، ذكر برشلونة أنه توصل لاتفاق مع مانشستر سيتي لانتقال "رودري" إلى صفوف الفريق الكتالوني.

وأضاف برشلونة أن اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً وقع عقداً مع النادي الكتالوني حتى 30 يونيو/حزيران 2030.

ولم يعلن برشلونة عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن تقارير صحفية كشفت أنها ستكلف خزائن النادي 60 مليون يورو كمبلغ ثابت، بالإضافة إلى 11 مليوناً كمتغيرات "سهلة التحقيق".

بدوره، ذكر مانشستر سيتي عبر موقعه الرسمي أن رودري انتقل من الفريق السماوي إلى برشلونة، منهياً بذلك سبع سنوات رائعة حافلة بالإنجازات في ملعب "الاتحاد".

وودع رودري جماهير مانشستر سيتي في فيديو مطول أكد فيه: "أرحل وأنا أشعر بفخر هائل بما حققناه، وبامتنان كبير تجاه كل هذه الذكريات الرائعة، ما أنجزناه معاً خلال هذه السنوات كان أمراً مميزاً للغاية ولا يُنسى".

وأكمل: "أود أولاً أن أشكر كل مَن عملت معهم في مانشستر سيتي على كل ما قدموه لي، وعلى مساعدتهم لي بطرق رائعة عديدة، وعلى مساهمتهم في أن أصبح اللاعب الذي أنا عليه اليوم".

وواصل: "أريد أيضاً أن أوجه شكراً خاصاً لجميع زملائي الرائعين في الفريق، السابقين والحاليين، لقد جعلوا كل يوم هنا متعة حقيقية، كان شرفاً استثنائياً أن أتشارك معكم غرفة الملابس وأرضية الملعب".

وأكمل: "أخيراً، أود أن أوجه تحية خاصة لجماهير مان سيتي، لقد جعلتموني أشعر بأنني في بيتي في مانشستر منذ اللحظة التي وصلت فيها، وكنتم دائمًا إلى جانبي، شكراً لكم على دعمي ودعم الفريق في الأوقات الجيدة والصعبة. كان من دواعي سروري أن ألعب أمامكم جميعاً".

وأنهى رودري قائلاً: "قلبي سيبقى أزرق دائماً، كانت هذه السنوات السبع مذهلة، لقد اعتززت بكل لحظة مما حققناه معاً، وسأحمل مانشستر سيتي دائماً في قلبي".

يذكر أن رودري خلال مسيرته مع السيتي، رسّخ مكانته كواحد من أفضل لاعبي خط الوسط الدفاعي في العالم، ولعب دوراً حاسماً في ما يُعتبر أنجح فترة في تاريخ النادي.