القبض على لاعب بيراميدز المصري.. والسبب حكم بالحبس 6 أشهر

خبرني - ألقت أجهزة الأمن المصرية، الثلاثاء، القبض على ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، في منطقة القاهرة الجديدة، على خلفية كونه مطلوباً على ذمة إحدى القضايا.

هذا وكشفت التحريات أن اللاعب المصري صدر بحقه حكم قضائي غيابي واجب النفاذ بالحبس لمدة 6 أشهر مع الشغل، في القضية التي تحمل رقم "403 لسنة 2023 جنح التجمع".



تفاصيل قضية ناصر ماهر

فيما تعود وقائع القضية إلى اتهام ناصر ماهر بالاعتداء بالضرب على أحد أفراد الأمن الخاص بأحد المجتمعات السكنية، حيث صدر حكم قضائي بحبسه على خلفية الواقعة.

وعقب ضبط اللاعب، اتخذت الأجهزة المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، قبل أن يتقدم دفاعه بمعارضة على الحكم الصادر بحقه.

إلى ذلك، قررت الجهات المختصة إخلاء سبيل ناصر ماهر عقب استكمال الإجراءات القانونية وتقديم المعارضة على الحكم، على أن تستمر القضية في مسارها وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة.



من هو اللاعب ناصر ماهر؟

على الصعيد الكروي، انضم ناصر ماهر إلى بيراميدز في يناير الماضي قادماً من الزمالك، ليواصل مشواره مع أحد أبرز أندية الدوري المصري.

وسبق أن توج اللاعب مع بيراميدز بلقب كأس مصر، فيما يستعد الفريق حالياً لبدء مشواره في الدوري المصري الممتاز بمواجهة غزل المحلة، يوم السبت 22 أغسطس.

وناصر ماهر من مواليد 8 فبراير 1997، ويلعب في مركز خط الوسط الهجومي، وقد بدأ مسيرته الكروية في أكاديمية النادي الأهلي، قبل أن يتدرج في قطاع الناشئين ويصل إلى الفريق الأول الذي لم يستمر به كثيراً، قبل أن يخوض عدة تجارب محلية أبرزها مع بتروجيت وسموحة.

في يناير 2024، انتقل ناصر ماهر إلى الزمالك، قبل أن يحط الرحال في صفوف بيراميدز في يناير الماضي.