غوارديولا بألم: طلقت أجمل امرأة في الكون

خبرني - كشف بيب غوارديولا مدرب برشلونة وبايرن ومانشستر سيتي السابق أنه وزوجته كريستينا سيرا فقدا الشغف في زواجهما بعد 10 أعوام انتهت بالطلاق.

وأنتجت "أمازون برايم" مسلسلاً وثائقياً تحت عنوان "الهوس الجميل" يظهر فيه غوارديولا وهو يتحدث مع لاعبيه عن تجربة طلاقه، إذ قال: أود أن أعترف لكم بشيء، لقد طلقت أجمل امرأة على سطح الأرض. إنها زوجتي، زوجتي السابقة وأحبها بشكل لا يوصف.

وتابع: للأسف فقدنا الشغف ولأسباب عديدة، هل أحبها؟ نعم بكل تأكيد وهي تحبني كذلك، لكننا فقدنا الشغف.

وارتبط غوارديولا بكريستينا لعدة سنوات قبل زواجهما رسمياً قبل نحو 12 عاماً، وأنتج هذا الزواج 3 أبناء.