ادعى اختفاءها.. ضبط زوج قتل زوجته وقطع جثمانها في المغرب

خبرني - أوقفت عناصر الشرطة المغربية في ابن جرير، الثلاثاء، رجلًا يبلغ من العمر 29 عامًا، للاشتباه في تورطه في قتل زوجته والتخلص من جثمانها في مواقع متفرقة.

جاء ذلك بعد تحريات وأبحاث تقنية وميدانية أجرتها الجهات الأمنية المغربية لكشف ملابسات اختفائها. وبدأت القضية عندما تقدم الزوج ببلاغ إلى أجهزة الأمن يفيد باختفاء زوجته في ظروف وصفها بالغامضة، لتباشر الشرطة عمليات البحث والتحري بهدف تحديد مكانها والكشف عن ملابسات غيابها.

بلاغ اختفاء زوجة بابن جرير في المغرب

ومع تقدم التحقيقات، أخذ مسار القضية منحى مختلفًا، بعدما أظهرت المعطيات التي جمعتها الأجهزة الأمنية وجود شبهات تحيط بالرواية التي قدمها الزوج بشأن اختفاء زوجته.

وأفادت المعطيات الأولية للتحقيق بأن البلاغ الذي تقدم به الزوج ربما كان محاولة لإبعاد الشبهات عنه وتوجيه عمليات البحث بعيدًا عن حقيقة ما وقع داخل منزل الزوجين.

التحريات تقود إلى الزوج

ووفق النتائج الأولية التي توصل إليها المحققون، توجد شبهات قوية في تعرض الزوجة لاعتداء جسدي داخل منزلها، انتهى بوفاتها.

ويشتبه في أن الزوج أقدم بعد ذلك على تقطيع جثمان زوجته، ثم نقل أجزاء منه بواسطة سيارة والتخلص منها في مواقع متعددة، في محاولة لإخفاء معالم الواقعة وتصعيب مهمة المحققين في الوصول إلى الحقيقة.

وواصلت فرق الشرطة عمليات البحث والتحري، بالاعتماد على المعطيات التقنية والميدانية، إلى أن قادت نتائج التحقيق إلى توقيف الزوج للاشتباه في صلته بالجريمة.

الحراسة النظرية والتحقيقات مستمرة

ووضعت السلطات الأمنية المشتبه به تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يُجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف استكمال التحقيق في مختلف تفاصيل القضية.

وتعمل الجهات المختصة على تحديد التسلسل الزمني الكامل للواقعة، والكشف عن الدوافع التي قد تكون وراء الجريمة، إلى جانب التحقق من جميع الظروف والملابسات المرتبطة بها.

كما يسعى المحققون إلى التأكد من طبيعة الدور الذي قام به المشتبه به، ومعرفة ما إذا كان قد تصرف بمفرده، أو أن أشخاصًا آخرين شاركوا أو ساهموا في أي مرحلة من مراحل الجريمة أو في محاولات إخفاء ملابساتها.

ومن المنتظر أن تواصل السلطات المختصة إجراءات البحث تحت إشراف النيابة العامة، إلى حين استكمال التحقيقات وتحديد المسؤوليات وفق ما ستكشف عنه نتائج البحث القضائي.