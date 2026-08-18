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  • عجلون تستكمل استعداداتها للعام الدراسي الجديد.. 134 مدرسة جاهزة لاستقبال الطلبة

عجلون تستكمل استعداداتها للعام الدراسي الجديد.. 134 مدرسة جاهزة لاستقبال الطلبة

  • 18 أغسطس 2026
  • 19:56
عجلون تستكمل استعداداتها للعام الدراسي الجديد 134 مدرسة جاهزة لاستقبال الطلبة

خبرني - بدأت مديرية التربية والتعليم لمحافظة عجلون باستلام عدد من المدارس بعد إنجاز أعمال الصيانة والتجهيزات اللازمة، استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد 2026-2027، وفق مدير التربية والتعليم في المحافظة خلدون جويعد.

وقال جويعد لـ"المملكة" إن المديرية استلمت مدرستي عين جنا الأساسية للبنين وحي سكرين الثانوية المختلطة، مشيرا إلى أن العملية التدريسية فيهما ستبدأ مع بدء العام الدراسي الجديد.

وأضاف جويعد أن المديرية تابعت احتياجات المدارس وأنجزت أعمال الصيانة واللوازم الضرورية وفق الخطة الموضوعة، بهدف توفير بيئة مدرسية آمنة وصحية وجاذبة للطلبة.

وأكد جويعد جاهزية المديرية والمدارس التابعة لها، والبالغ عددها 134 مدرسة، لاستقبال الطلبة، موضحا أن مختلف الأقسام تعمل على استكمال الاستعدادات الفنية والإدارية والتعليمية لضمان بدء العام الدراسي بانسيابية وانتظام.

وأشار جويعد إلى توفر الكتب المدرسية وتسليمها للمدارس، ومتابعة عملية نقل الطلبة، إضافة إلى إنجاز التنقلات الداخلية للكوادر التربوية وتحديد مراكز عملهم.

وأشار جويعد إلى توفر الكتب المدرسية وتسليمها للمدارس، ومتابعة عملية نقل الطلبة، إضافة إلى إنجاز التنقلات الداخلية للكوادر التربوية وتحديد مراكز عملهم.

وبين جويعد أن المديرية باشرت أيضا الاستعدادات المتعلقة بمسار التعليم المهني والتقني (BTEC)، الذي توسع ليشمل 14 مدرسة في المحافظة، تضم 12 تخصصا، مع البدء بتدريس تخصصات الرياضة والرعاية الصحية والطفولة المبكرة خلال العام الدراسي الجديد.

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