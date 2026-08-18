الأردن يستعد لاستضافة بطولة آسيا للكراتيه بمشاركة 450 لاعبًا من 30 دولة

خبرني - أكد وزير الشباب رائد العدوان أن استضافة المملكة لبطولة آسيا الرابعة والعشرين للكراتيه للشباب والناشئين وتحت 21 عاما، تعكس ثقة الجهات الدولية بقدرة الأردن على تنظيم البطولات الرياضية الكبرى وفق المعايير العالمية، مشيراً إلى أن ذلك يسهم في تعزيز السياحة الرياضية والتبادل الثقافي بين المشاركين.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الثاني للجنة المنظمة العليا واللجنة الإعلامية للبطولة، الذي نظمه الاتحاد الأردني للكراتيه بالتعاون مع وزارة الشباب، بحضور رئيس الاتحاد حسن مسعود وأعضاء اللجنة.

وشدد العدوان على الاهتمام الملكي بالقطاع الشبابي والرياضي، والتوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تطوير المرافق الرياضية والشبابية، مؤكدا أهمية تكامل الأدوار والشراكة بين المؤسسات الرسمية لإخراج البطولة بصورة تليق بمكانة الأردن الرياضية.

وتوجه بالشكر إلى اللجنة المنظمة التي تضم ممثلين عن القوات المسلحة، ومديرية الأمن العام، ووزارات الداخلية والسياحة والآثار والصحة، وأمانة عمّان الكبرى، وهيئة تنشيط السياحة، ومدينة الحسين للشباب، إلى جانب مؤسسات القطاع الخاص، على جهودها في إنجاح الفعالية.

وأشاد بالدور الذي يلعبه الإعلام في الترويج للبطولة وفق أسس ممنهجة، مؤكداً أهمية استثمار الحدث الرياضي في الترويج للأردن وللرياضة، وإبراز ما يزخر به من أماكن سياحية.

بدوره، أعرب رئيس الاتحاد حسن مسعود عن اعتزازه بدعم اللجنة الأولمبية الأردنية برئاسة سمو الأمير فيصل بن الحسين، ووزارة الشباب ممثلة بوزيرها رائد العدوان، ووزارة الشباب، ومديرية الأمن العام، وسائر الجهات الحكومية والخاصة، لافتا إلى أن البطولة المقررة في أيلول (سبتمبر ) المقبل ستشهد مشاركة نحو 450 لاعبا ولاعبة من 30دولة، وسيقوم بإدارة البطولة نحو 119 حكما اسيويا.

كما استعرض مسعود الترتيبات اللازمة لإنجاح البطولة التي تنطلق الشهر المقبل، برعاية سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الاولمبية.

وقال قائد وحدة أمن الملاعب العميد الركن فادي ابو خيط، أن الوحدة أنجزت كل الترتيبات لتأمين البطولة من حيث الصالة وإقامة الوفود ونقلهم، وأنه تم وضع خطة مع اتحاد الكراتيه من أجل إنجاح البطولة.

وأشار مساعد مدير الأمن العام للعمليات والتدريب العميد الركن سفيان الربابعة، أنه بتوجيهات من مدير الأمن العام، سيتم وضع كوادر الأمن العام، من أجل إنجاح البطولة، والظهور بها بالمستوى اللائق بالأردن.

وقال رئيس اللجنة الإعلامية الزميل خالد خطاطبة أن اللجنة الإعلامية تضم زملاء مخضرمين وأصحاب خبرة كبيرة، ومهمة اللجنة هي تقديم رسالة دولية تساهم في نشر الثقافة الرياضية والترويج للأردن سياحيا، وعكس صورة حضارية عن الأردن من خلال البطولة.