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جنرال إسرائيلي: إسرائيل تستعد لاحتمال توجيه ضربة استباقية إلى إيران

  • 18 أغسطس 2026
  • 19:26
جنرال إسرائيلي إسرائيل تستعد لاحتمال توجيه ضربة استباقية إلى إيران

خبرني - قال اللواء في الاحتياط بالجيش الإسرائيلي عوزي ديان إن إسرائيل تخوض، بحسب تقديره، «حربًا من أجل وجودها»، محذرًا من أن بلاده لا تستطيع الاعتماد بصورة كاملة على الولايات المتحدة في التعامل مع الملف الإيراني.

وأضاف ديان، خلال مقابلة تلفزيونية، أن إسرائيل تستعد لاحتمال تنفيذ ضربة استباقية ضد إيران، مشددًا على ضرورة أن تحتفظ إسرائيل بحرية التصرف في مواجهة ما تعتبره تهديدًا إيرانيًا.

وتأتي تصريحات ديان في ظل استمرار التوتر بشأن البرنامج النووي الإيراني والقدرات العسكرية الإيرانية، وسط نقاش داخل إسرائيل حول مدى إمكانية التحرك عسكريًا بشكل مستقل، في حال لم تتخذ الولايات المتحدة خطوات تراها تل أبيب كافية.

وتحمل تصريحات ديان أهمية سياسية وعسكرية، خصوصًا أنه شغل سابقًا مناصب أمنية وعسكرية رفيعة.

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