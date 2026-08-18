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الاردن .. وفاة ممرض بمستشفى الأميرة بسمة أثناء تأدية عمله

  • 18 أغسطس 2026
  • 19:17
الاردن وفاة ممرض بمستشفى الأميرة بسمة أثناء تأدية عمله

خبرني - توفي الممرض نسيم دخل الله، اليوم الثلاثاء، أثناء وجوده على رأس عمله في قسم العمليات اليومية بمستشفى الأميرة بسمة في محافظة إربد.

وبحسب المعلومات المتداولة، تعرض دخل الله لوعكة صحية أثناء تأدية مهامه داخل المستشفى، قبل أن توافيه المنية.

وسادت حالة من الحزن بين زملائه والعاملين في المستشفى، الذين نعوا زميلهم، مستذكرين حضوره وعطاءه خلال سنوات عمله في القطاع الصحي.

وسيشيع جثمانه وفق ترتيبات يعلن عنها ذوو الفقيد لاحقًا.

رحم الله الفقيد نسيم دخل الله وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه وزملاءه الصبر والسلوان.

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