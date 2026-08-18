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  • شاكيرا تتعهد ببناء 10 مدارس في كولومبيا بعد زلزال أودى بحياة 300 شخص

شاكيرا تتعهد ببناء 10 مدارس في كولومبيا بعد زلزال أودى بحياة 300 شخص

  • 18 أغسطس 2026
  • 19:04
شاكيرا تتعهد ببناء 10 مدارس في كولومبيا بعد زلزال أودى بحياة 300 شخص


خبرني - تعهدت النجمة الكولومبية شاكيرا بالمشاركة في إعادة بناء المدارس المتضررة بإقليم تشوكو، عقب زلزال خلّف مئات الضحايا وآلاف المنازل المدمرة.

أعلنت النجمة الكولومبية شاكيرا تعهدها بالمساعدة في بناء 10 مدارس جديدة على الأقل في منطقة تشوكو غرب كولومبيا، التي تعرضت لزلزال مدمر أسفر عن سقوط مئات الضحايا، وتسبب في أضرار واسعة بالمنشآت والمنازل، وذلك حسب وسائل إعلام كولومبية.

وجاء إعلان شاكيرا خلال زيارة مفاجئة إلى مدينة كيبدو، عاصمة إقليم تشوكو، حيث تفقدت عددًا من المدارس المتضررة جراء الزلزال، والتقت بالطلاب وحرصت على احتضانهم والتقاط الصور معهم.

وأكدت شاكيرا أن إعادة بناء المدارس تمثل أولوية بالنسبة لها، مشيرة إلى أن الأطفال يجب ألا يفقدوا فرصهم في التعليم بسبب تداعيات الكارثة.

وقالت شاكيرا خلال حديثها للصحفيين: «أكثر ما يقلقني هو ألا يُعاد بناء المدارس بمجرد انتهاء هذه الحالة الطارئة.. كل يوم لا يذهب فيه الأطفال إلى المدرسة هو يوم يفوتهم فيه فرص في مستقبلهم».

ورافق شاكيرا خلال الزيارة هاورد بافيت، نجل رجل الأعمال والملياردير الأمريكي وارن بافيت، إذ من المقرر أن تتعاون مؤسسة هاورد جي. بافيت مع مؤسسة «فونداسيون بييس ديسكالسوس» (مؤسسة الأقدام الحافية) التابعة لشاكيرا، لتنفيذ مشروع إعادة بناء المدارس.

وكان زلزال بقوة 7.4 درجة قد ضرب غرب كولومبيا في 10 أغسطس/آب الجاري، وأسفر عن وفاة ما لا يقل عن 300 شخص، فيما أدى إلى تدمير نحو 27 ألف منزل، واضطر عدد كبير من المتضررين إلى قضاء لياليهم في العراء.

وتأتي مبادرة شاكيرا في إطار جهود دعم الأطفال المتضررين، وضمان عودتهم إلى المدارس واستمرار حصولهم على التعليم رغم آثار الكارثة.

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