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الجيش الإسرائيلي يزعم اغتيال قادة من حماس داخل مقهى بمخيم الشاطئ

  • 18 أغسطس 2026
  • 19:02
الجيش الإسرائيلي يزعم اغتيال قادة من حماس داخل مقهى بمخيم الشاطئ

خبرني -  أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، أنه نفذ غارة جوية استهدفت عددًا من قادة حركة حماس العسكرين في منطقة مخيم الشاطئ شمال قطاع غزة.

وبحسب بيان الجيش، فإن العناصر المستهدفة كانت، وفق تقديره، تخطط لتنفيذ هجمات ضد القوات الإسرائيلية الموجودة في قطاع غزة، ولذلك جرى استهدافها من الجو بهدف إزالة ما وصفه بـ«التهديد المباشر» للقوات.

وأضاف الجيش أن قوات القيادة الجنوبية لا تزال منتشرة في مناطق داخل القطاع بموجب الاتفاق القائم، وأنها ستواصل العمل ضد أي تهديد مباشر، وفق ما جاء في البيان.

من جانبه، قال مراسل معا في غزة تسجيل 6 شهداء بينهم طفل و10 جرحى بقصف الاحتلال لمقهى في ميناء مدينة غزة.

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