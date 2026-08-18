التربية: النقل المدرسي سيبقى مجانيا وسيشمل جميع المحافظات

خبرني - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم محمود حياصات، إن المشروع الوطني للنقل المدرسي المجاني سينطلق تجريبيا الأحد من البادية الجنوبية، ضمن شراكة حكومية تمتد لعامين وبقيمة تصل إلى 5 ملايين دينار، مؤكدا أن المشروع يمثل نواة لتجربة وطنية تستهدف التوسع تدريجيا لتشمل مختلف المناطق.

وأوضح حياصات، خلال تصريحات لـقناة "المملكة"، أن الوزارات والمؤسسات المعنية تعمل بصورة مؤسسية لاستكمال المتطلبات الفنية واللوجستية اللازمة لإطلاق المشروع، بمشاركة وزارات التربية والتعليم والأشغال والداخلية والنقل، بهدف توفير نقل مدرسي آمن ومجاني للطلبة.

وأشار إلى أن المشروع حظي منذ مراحله الأولى بتفاعل إيجابي من أولياء الأمور والمجتمع المحلي، باعتباره إضافة نوعية إلى المنظومة التعليمية، من خلال توفير وسيلة نقل آمنة ومجانية للطلبة من منازلهم إلى مدارسهم والعودة إليها.

وبيّن أن المرحلة التجريبية أفرزت ملاحظات يجري العمل على دراستها ومعالجتها، مبينا أن أبرزها يرتبط بطبيعة البادية الجنوبية واتساع رقعتها وتباعد التجمعات السكنية، بما يتطلب تطوير المسارات وآليات وصول الخدمة إلى الطلبة في المناطق المتباعدة.

ولفت حياصات إلى أن المرحلة الأولى ستشمل 120 حافلة تخدم نحو 61 مدرسة، وتوفر النقل لأكثر من 9 آلاف طالب وطالبة، إضافة إلى أكثر من 900 من الكوادر التدريسية والإدارية في المدارس.

وأكد أن هذه الملاحظات تمثل تغذية راجعة يجري توظيفها لتطوير المشروع وتحسين كفاءته، تمهيدا لتوسيع التجربة إلى مختلف المناطق، وبخاصة البادية الشمالية والوسطى.

وشدد على أن النقل سيبقى مجانيا، وأن الحكومة ستتحمل كامل تكاليفه، مع استمرار المشروع وتطويره وتوسيع نطاقه ليشمل جميع المحافظات.

وأوضح أن تباعد المنازل في بعض المناطق يشكل تحديا لوجستيا، إذ قد تتجاوز المسافة بين بعض المنازل 20 كيلومترا، ما قد يؤثر في توقيت وصول الطلبة والطابور الصباحي، مشيرا إلى أن الوزارة تدرس حلولا بديلة لمعالجة هذه الحالات وضمان استفادة الطلبة من الخدمة.

وفي ما يتعلق بربط الطلبة بمواعيد الحافلات، قال حياصات إن الوزارة تعمل وفق خطط لوجستية ودراسات تعتمد على تحديد مواقع المنازل والمدارس وتحليل المسارات، بما يتيح مواءمة المسافة مع زمن الرحلة وضمان وصول الطلبة إلى مدارسهم في الوقت المحدد، وإعادتهم إلى منازلهم بأمان.

وتمثل البادية الجنوبية المرحلة الأولى من المشروع، إذ ستبدأ المرحلة التجريبية الأولى بنحو 120 حافلة تخدم 61 مدرسة، وتوفر خدمة النقل لنحو 9 آلاف طالب وطالبة، إضافة إلى نحو 900 معلم وإداري، على أن يتوسع المشروع تدريجيًا ليشمل جميع محافظات المملكة مستقبلًا.