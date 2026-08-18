هل القهوة تحرق الدهون؟ دراسة على أكثر من 2200 شخص تكشف مفاجأة

خبرني - كشفت دراسة أجرتها جامعة أولو في فنلندا عن ارتباط بين الانتظام في تناول القهوة وبعض مؤشرات تركيب الجسم.

أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يستهلكون كميات أكبر من القهوة يميلون إلى امتلاك نسبة أقل من الدهون، إلى جانب كتلة عضلية هيكلية أكبر مقارنة بمن يستهلكون كميات أقل.

وشملت الدراسة أكثر من 2200 مشارك، قدموا معلومات عن أنظمتهم الغذائية، ومستوى نشاطهم البدني، والأدوية التي يتناولونها، والحالات الصحية، إلى جانب عاداتهم اليومية في تناول القهوة.

وتراوحت معدلات الاستهلاك بين عدم تناول القهوة ووصولًا إلى 5 أكواب أو أكثر يوميًا، قبل أن يخضع المشاركون لفحوص هدفت إلى تقييم مجموعة من مؤشرات الجسم والتمثيل الغذائي.

وأظهرت النتائج أن زيادة استهلاك القهوة ارتبطت بانخفاض إجمالي نسبة الدهون في الجسم، وكذلك انخفاض الدهون الحشوية المتراكمة حول الأعضاء الداخلية في منطقة البطن، وهي من أنواع الدهون التي ترتبط بارتفاع مخاطر عدد من المشكلات الصحية.

وفي المقابل، ارتبط استهلاك كميات أكبر من القهوة بوجود كتلة عضلية هيكلية أكبر لدى المشاركين.

ورغم النتائج اللافتة، شدد الباحثون على ضرورة التمييز بين الارتباط والسببية، إذ لم تثبت الدراسة أن شرب القهوة يؤدي مباشرة إلى فقدان الدهون أو زيادة الكتلة العضلية.

واعتمد البحث على مقارنة عادات المشاركين ومؤشرات أجسامهم، وليس على تجربة سريرية تثبت أن زيادة استهلاك القهوة تسببت في التغيرات التي رصدها الباحثون.

وبالتالي، لا يمكن اعتبار القهوة بمفردها وسيلة لإنقاص الوزن أو بناء العضلات، خصوصًا أن تركيب الجسم يتأثر بعوامل متعددة، بينها النظام الغذائي والنشاط البدني والنوم والحالة الصحية.

بحثت الدراسة كذلك في مجموعة من المؤشرات الأيضية، ووجدت ارتباطًا بين ارتفاع استهلاك القهوة وانخفاض مستويات ثلاثة من الأحماض الأمينية متفرعة السلسلة، هي الليوسين والإيزوليوسين والفالين.

وتدخل هذه الأحماض في تكوين البروتين، بينما ارتبط ارتفاع مستوياتها في بعض الدراسات بحالات مثل مقاومة الإنسولين وزيادة مخاطر الإصابة بمرض السكري.

لكن الباحثين أكدوا أن النتائج الحالية لا تثبت أن القهوة هي السبب المباشر وراء انخفاض مستويات هذه الأحماض الأمينية.

رصدت الدراسة أيضًا بعض الاختلافات بين الرجال والنساء في المؤشرات المتعلقة باستجابة الجسم للجلوكوز والإنسولين، وهو ما قد يشير إلى اختلاف الاستجابة الأيضية للقهوة بين الجنسين.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة، لوكا فيروست، إن فهم العلاقة بين استهلاك القهوة والتمثيل الغذائي والهرمونات لا يزال محدودًا، مشيرًا إلى أن البحث كشف نمطًا هرمونيًا مميزًا استمر ظهوره حتى بعد احتساب مؤشر كتلة الجسم وبعض عوامل نمط الحياة.

وتضيف النتائج إلى الأبحاث التي تبحث في التأثيرات المحتملة للقهوة على عملية التمثيل الغذائي، لكنها لا تعني أن زيادة استهلاكها ستؤدي بالضرورة إلى خسارة الدهون أو اكتساب العضلات.