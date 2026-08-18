سورية تكشف لأول مرة: لدينا مواد نووية ولن نسلّمها

أقرّ وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اليوم الثلاثاء للمرة الأولى بوجود مواد نووية داخل سوريا، مؤكدًا أن دمشق تعتزم الاحتفاظ بها، مع إخضاعها لضمانات ورقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي مشترك في دمشق مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي. وقال الشيباني إن المواد الموجودة ليست خطرة، وإن من حق سوريا استخدامها لأغراض مدنية وسلمية، مع الالتزام بالضوابط الدولية.

وبالتزامن مع ذلك، أعلنت دمشق السماح لفرق الوكالة الدولية بدخول موقع في دير الزور، بعد أكثر من 18 عامًا من الضربة الإسرائيلية التي استهدفت منشأة نووية سورية مشتبهًا بها عام 2007.