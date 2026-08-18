خبرني - تُعد مرحلة حزم أمتعة السفر واحدة من أهم الخطوات التي تحدد مدى راحة الرحلة الجوية وسلاستها؛ حيث يقع الكثير من المسافرين في فخ الخلط بين مفهوم حقيبة المقصورة المحمولة وبين الأغراض الشخصية الصغيرة، مما قد يعرضهم لرسوم غير متوقعة أو تأخيرات عند بوابات الصعود.

وتفرض شركات الطيران قواعد تنظيمية صارمة تهدف إلى ضمان أمان الطائرة واستغلال المساحات المتاحة في مقصورة الركاب بأفضل صورة ممكنة؛ ومن هذا المنطلق، يصبح فهم الفارق بين الأمتعة اليدوية والأغراض الشخصية ضرورة أساسية لكل مسافر يسعى لتجنب المفاجآت في المطار.

ما الفرق بين الأمتعة اليدوية والأغراض الشخصية؟

تختلف الأمتعة اليدوية والأغراض الشخصية من حيث الأبعاد المسموح بها ومكان وضعها داخل الطائرة، وتتلخص الشروط القياسية لمعظم شركات الطيران فيما يلي:

الأمتعة اليدوية (حقيبة المقصورة)

هي الحقيبة الرئيسية التي يحملها المسافر معه إلى داخل الطائرة، وتوضع عادةً في الرفوف العلوية المخصصة فوق المقاعد. وتأتي بحد أقصى للأبعاد يبلغ غالباً 55 × 40 × 20 سم، وبوزن تتراوح حدوده الشائعة بين 7 إلى 10 كغم.

الأمتعة اليدوية والأغراض الشخصية على الطائرات.. فروق هامة لتجنب الرسوم - صورة 1

الأغراض الشخصية (الحقيبة الإضافية)

تشمل الحقائب الصغيرة مثل حقائب اليد النسائية، وحقائب المحمول (Laptop)، أو حقائب الظهر الصغيرة. ويُشترط في أبعادها ألا تتجاوز 25 × 33 × 20 سم لكي تتسع تماماً للوضع أسفل المقعد الأمامي للراكب، ويكون وزنها ألا يتعدى 3 كغم عادةً.

تخضع المحتويات المحمولة داخل المقصورة لضوابط أمنية مشددة في مختلف المطارات، خاصة فيما يتعلق بالسوائل والمشتريات:

قاعدة السوائل (100 مل)

يجب حفظ كافة السوائل والجل والمستحضرات داخل عبوات لا تتجاوز سعة كل منها 100 ميليلتر، على أن تُجمع جميعها داخل كيس بلاستيكي شفاف محكم الإغلاق بسعة لتر واحد تقريباً.

مشتريات السوق الحرة

ينبغي الانتباه إلى أن مشتريات السوق الحرة تُحسب في كثير من الأحيان ضمن إجمالي الوزن والتجهيزات المسموح بها للمقصورة، ولذلك يلزم التأكد من عدم تجاوز الوزن الإجمالي المقرّر للحقائب المحمولة.

نصائح عملية لتجنب الرسوم الإضافية في المطار

لتجنب دفع رسوم الأوزان الزائدة عند بوابة الصعود إلى الطائرة، يُنصح بالالتزام بالإرشادات التالية:

قياس وزن الحقائب في المنزل: استخدام ميزان الأمتعة الصغير للتأكد من عدم تجاوز الوزن المحدد قبل المغادرة.

الالتزام بأبعاد الأغراض الشخصية: التأكد من إمكانية وضع الحقيبة الصفرية بسهولة تحت المقعد الذي أمامك دون إعاقة حركة القدمين.

ترتيب الأولويات: وضع الوثائق الرسمية، والكتب، والأجهزة الإلكترونية الشائعة في الحقيبة الشخصية لتبقى في متناول يدك طوال الرحلة.

