إطلاق أول برنامج وطني مرخص للتدريب على مزاولة مهنة مربية حضانة/عامل اجتماعي

خبرني - أطلقت مؤسسة التدريب المهني أول برنامج وطني مرخص ومتخصص للتدريب على مزاولة مهنة مربية حضانة/عامل اجتماعي، انطلاقا من أهمية رفع كفاءة العاملات في قطاع رعاية الطفولة، وتعزيز تنظيم المهنة وتطوير معايير ممارستها، بواقع 275 ساعة تدريبية.

وبحسب بيان صادر عن المؤسسة، فقد باشرت 4 حضانات بتدريب مربيات الحضانات العاملات لديها، ضمن البرنامج، بهدف تأهيلهن للحصول على شهادة مزاولة مهنة مربية حضانة، ورفع كفاءتهن في مجال رعاية الطفولة وفق أسس مهنية متخصصة، بما يسهم في تطوير كوادرها وتعزيز جودة الخدمات التعليمية والرعائية المقدمة للأطفال.

وأكد البيان أن مؤسسة التدريب المهني تعد أول مزود وطني مرخّص للتدريب في هذا المجال، ويستهدف البرنامج بشكل رئيسي النساء العاملات في الحضانات والنساء اللواتي لديهن حضانات أطفال، بما يسهم في تأهيلهن مهنيا، ورفع جودة خدمات رعاية الطفولة، والمساهمة في مهننة العمل الاجتماعي وتنظيم سوق العمل في هذا القطاع.

وأوضح أن البرنامج يجمع بين التدريب النظري والتطبيق العملي والخبرة الميدانية، إذ تبدأ المرحلة الأولى بتدريب نظري عن بُعد لمدة 5 أسابيع، تليها مرحلة تطبيق عملي داخل الحضانات، بإشراف المدربين والمنسقين، وتختتم باختبارات نظرية وعملية لقياس مستوى الكفاءة والمهارات المكتسبة.