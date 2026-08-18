وصول قافلة تعزيز وتزويد طبي إلى المستشفى الميداني الأردني في خان يونس

خبرني - وصلت، الثلاثاء، إلى المستشفى الميداني الأردني في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، قافلة تزويد وتعزيز طبي محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك لدعم قدرته على مواصلة تقديم الرعاية الصحية للأشقاء في القطاع.

وضمت القافلة 9 شاحنات، جرى إدخالها ونقل حمولتها إلى المستشفى وفق الإجراءات والترتيبات المعتمدة، بما يضمن توفير الاحتياجات الطبية اللازمة واستمرار تقديم الخدمات العلاجية والإسعافية.

وتأتي هذه القافلة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، للحفاظ على جاهزية المستشفى ودعم قدرته على أداء واجبه الطبي والإنساني، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها الأشقاء في قطاع غزة.

وتواصل القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أداء واجبها الوطني والإنساني، من خلال تقديم الدعم الطبي والإغاثي، والمساهمة في التخفيف من تداعيات الظروف الراهنة على الأشقاء في القطاع.