حقيقة مرض الفنان محمد صبحي.. شقيقه يكشف تفاصيل حالته الصحية

خبرني - أكد جمال صبحي، شقيق الفنان محمد صبحي ومدير فرقته المسرحية، أن النجم المصري بصحة جيدة.

وأوضح أن دخوله المستشفى جاء لإجراء مجموعة من الفحوصات والتحاليل والأشعة الدورية، نافيًا ما تردد بشأن تعرضه لأزمة صحية.

وقال جمال صبحي، في تصريحات صحفية، إن محمد صبحي يخضع لفحوصات دورية داخل إحدى مستشفيات مدينة 6 أكتوبر المصرية، ولا صحة لما أُشيع عن تعرضه لوعكة أو أزمة صحية، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يغادر المستشفى خلال الساعات المقبلة.

شقيق محمد صبحي يكشف تفاصيل حالته الصحية

وبحسب وسائل إعلام مصرية محلية، أوضح جمال صبحي أن حالة الفنان محمد صبحي الصحية جيدة، وأن وجوده في المستشفى لا يرتبط بأي أزمة صحية كما تردد، وإنما جاء بهدف إجراء بعض التحاليل والأشعة ضمن الفحوصات الدورية التي يخضع لها.

وشدد شقيق الفنان على أن الأخبار المتداولة بشأن تعرض محمد صبحي لأزمة صحية غير صحيحة، مؤكدًا أن الإجراءات الطبية التي أُجريت له تأتي في إطار المتابعة والفحوصات المعتادة. وأشار إلى أن الفنان الكبير يستعد لمغادرة المستشفى خلال الساعات المقبلة، بعد الانتهاء من الفحوصات والتحاليل المطلوبة.

محمد صبحي يحصل على جائزة الدولة التقديرية

وفي سياق آخر، أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة منح الفنان محمد صبحي جائزة الدولة التقديرية لهذا العام، تقديرًا لما قدمه خلال مسيرته في المجال الفني.

ويُعد محمد صبحي من أبرز الفنانين المصريين، وقدم على مدار سنوات أعمالًا مسرحية ودرامية وسينمائية، إلى جانب نشاطه في مجال المسرح وإدارته لفرقته المسرحية.

آخر أعمال محمد صبحي المسرحية

وكان آخر أعمال الفنان محمد صبحي مسرحية «عيلة اتعمل لها بلوك»، التي عُرضت على مسرح مدينة سنبل، وشاركه بطولتها كل من وفاء صادق، وكمال عطية، ورحاب حسين.

وتأتي المتابعة الصحية الحالية للفنان محمد صبحي بالتزامن مع استمرار حضوره في المشهد المسرحي، فيما أكد شقيقه أن حالته الصحية جيدة، وأن دخوله المستشفى اقتصر على إجراء الفحوصات الطبية الدورية.