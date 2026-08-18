"بوابة ذهبية".. شركات صينية كبرى تفتح باب الشراكة والاستثمار في الأردن

خبرني - أبدت شركات صينية كبرى اهتماما بتوسيع شراكاتها مع الأردن في قطاعات الصناعات الدوائية والغذائية، وصولا إلى إقامة مشاريع مشتركة وتطوير التعاون في مجالات البحث والتطوير، مستندة إلى موقع الأردن الاستراتيجي وقاعدتها الصناعية وكفاءاتها البشرية وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بالعديد من الأسواق.

وجاء ذلك خلال لقاء الملك عبدالله الثاني، في مدينة شنغهاي الثلاثاء، مع رؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات الصينية، حيث بحث فرص التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات، وأكد جلالته تطلع الأردن إلى توطيد علاقاته مع الصين وتوسيع الشراكات الاقتصادية والاستثمارية في عدة مجالات.

وقال رئيس شركة فوسون فارما والرئيس التنفيذي لقسم الأدوية المبتكرة، وانغ شينغلي، إن الشركة تمتلك خطة طموحة للتوسع في المنطقة في مجال الأدوية المبتكرة، وتبحث عن شركاء محليين في الأردن لإقامة مشروع مشترك يتيح الأدوية الصينية المبتكرة وترخيصها عبر الشبكة الأردنية، ومن ثم توزيعها في الأردن والمنطقة.

وأوضح أن التعاون المقترح لا يقتصر على إتاحة الأدوية وتوزيعها، بل يشمل أيضا بحث فرص التطوير المشترك في مجال البحث والتطوير السريري، مشيرا إلى أن إنشاء شبكة للتجارب السريرية يمكن أن يشكل المرحلة الأولى من التعاون.

وأضاف شينغلي أن تطوير الشراكة سيعتمد بدرجة كبيرة على الكفاءات الأردنية والانفتاح على تطوير جانب الاكتشاف المحلي باعتباره مجالا للابتكار والعمل المشترك، معتبرا أن الأردن يمتلك مقومات تؤهله ليكون بوابة إلى المنطقة، وإلى أسواق العالم.

وفي قطاع الصناعات الدوائية، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة تشجيانغ هيسون للأدوية، شياو ويهونغ، إن الأردن يمتلك قاعدة صناعية متطورة، لافتا إلى أن شركة الحكمة للصناعات الدوائية، تتمتع بمنظومة صناعية متقدمة وحاصلة على موافقة هيئة الغذاء والدواء الأميركية (FDA)، ما يعزز فرص توسيع التعاون بين الجانبين.

ووصف ويهونغ الأردن بأنه "بوابة ذهبية" للوصول إلى أسواق آسيا وأوروبا وإفريقيا، مؤكدا أن التعاون لن يقتصر على الأدوية المبتكرة، بل يمكن أن يشمل المنتجات الدوائية الأردنية ذات الجودة العالية، بما يتيح الترويج لها في السوق الصينية.

وأضاف أن مجالات التعاون يمكن أن تمتد إلى البحث والتطوير، وإقامة مشاريع ومصانع مشتركة، بما يدعم توسع الشركات الأردنية ويفتح أمام منتجاتها مزيدا من الفرص في الأسواق الأوروبية والإفريقية.

وفي القطاع الغذائي، قال رئيس مجلس إدارة شركة شنغهاي ميلك غراوند لتكنولوجيا الأغذية، تشين يي يي، إن الأردن يتمتع بموقع جغرافي متميز، وبعدد من اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول العربية والأوروبية والأميركية، ما يعزز فرص التعاون المستقبلي بين الجانبين.

وأضاف أن المملكة تتمتع كذلك بكفاءات ويد عاملة ماهرة، إلى جانب قطاع صناعي متطور وخبرات فنية ناضجة، معربا عن ثقته بأن اجتماع هذه المقومات يتيح فرصا واسعة للتعاون بين الأردن وشركة ميلك غراوند.

وبيّن أن التعاون بين الجانبين لن يركز فقط على رفع الإنتاجية والكفاءة، بل سيولي اهتماما أكبر بمجالات البحث والتطوير.

وأعرب ممثلو الشركات الصينية، خلال اللقاء، عن اهتمامهم ببحث فرص التعاون مع القطاعين العام والخاص في الأردن، في قطاعات الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية والزراعة والطيران