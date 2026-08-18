الإمارات: الدفاعات الجوية ترصد تهديدًا صاروخيًا

خبرني - أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات أن منظومات الدفاع الجوي الإماراتية تتعامل مع تهديد صاروخي، داعية السكان إلى البقاء في أماكن آمنة ومتابعة التعليمات والتحديثات الصادرة عبر القنوات الرسمية.

ويأتي ذلك في ظل استمرار التوترات العسكرية في المنطقة، حيث سبق أن أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية في مناسبات مماثلة أن دفاعاتها تعاملت مع صواريخ باليستية ومسيّرات قادمة من إيران.

وطالبت السلطات الإماراتية السكان بعدم الاقتراب من أي حطام أو أجسام قد تسقط نتيجة عمليات الاعتراض الجوي وترك التعامل معها للجهات المختصة.