*
الاربعاء: 19 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • نبض الشارع
  • الجيش الاردني يحبط محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيرة

الجيش الاردني يحبط محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيرة

  • 18 أغسطس 2026
  • 18:07
الجيش الاردني يحبط محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيرة

خبرني - أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، الثلاثاء، محاولة لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة، ضمن إحدى واجهاتها وفي منطقة مسؤوليتها، كانت محملة بواسطة طائرة مسيرة.

وتمكنت وحدات حرس الحدود من رصد الطائرة والتعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وضبط حمولتها من المواد المخدرة، بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وإدارة مكافحة المخدرات.

وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة وفق الأصول.

وأكدت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أن محاولات التهريب والتسلل، مهما تنوعت أساليبها وتعددت وسائل تنفيذها، ستواجه بكل حزم واقتدار، وباستخدام مختلف القدرات والإمكانات العملياتية والاستخبارية المتاحة، مشددةً على أن وحدات حرس الحدود تتمتع بأعلى درجات الجاهزية للتصدي لأي محاولات تستهدف أمن المملكة واستقرارها.

وتواصل القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي تنفيذ عملياتها لحماية حدود المملكة، والتصدي لمحاولات تهريب المخدرات ومنع استغلال الحدود لتنفيذ أي نشاطات من شأنها المساس بأمن الوطن وسلامة المواطنين، في إطار منظومة متكاملة من المراقبة والضبط والتنسيق مع مختلف الأجهزة المختصة.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الإفتاء الأردنية: الاعتداء على المياه حرام بجميع صنوفه وأشكاله
الإفتاء الأردنية: الاعتداء على المياه حرام بجميع صنوفه وأشكاله
  • 2026-08-19 00:49
الأردن.. بدء تقديم طلبات الاستفادة من مكرمة العشائر - رابط
الأردن.. بدء تقديم طلبات الاستفادة من مكرمة العشائر - رابط
  • 2026-08-18 22:55
بدء العمل بمشروع الصرف الصحي في كفريوبا وسوم الشهر المقبل
بدء العمل بمشروع الصرف الصحي في كفريوبا وسوم الشهر المقبل
  • 2026-08-18 22:06
77 مليون متر مكعب من المياه سُرقت في الأردن خلال 3 سنوات
77 مليون متر مكعب من المياه سُرقت في الأردن خلال 3 سنوات
  • 2026-08-18 21:59
ألف اعتداء على مياه الديسي منذ بداية العام الحالي
ألف اعتداء على مياه الديسي منذ بداية العام الحالي
  • 2026-08-18 21:56
قانوني: بعض قضايا الاعتداء على المياه ترقى لجرائم أمن الدولة
قانوني: بعض قضايا الاعتداء على المياه ترقى لجرائم أمن الدولة
  • 2026-08-18 21:11