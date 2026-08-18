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بعد سقوطه على صخرة.. مصطفى كامل يكشف تطورات حالته الصحية

  • 18 أغسطس 2026
  • 17:53
بعد سقوطه على صخرة مصطفى كامل يكشف تطورات حالته الصحية

خبرني - كشف الفنان المصري مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لإصابة في الظهر إثر سقوطه على صخرة خلال قضاء إجازته الصيفية برفقة أسرته في الساحل الشمالي.

وقال مصطفى كامل، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من ماسبيرو"، إن حالته الصحية تحسنت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن الإصابة وقعت بعدما سقط على إحدى الصخور، ما استدعى توجهه إلى الأطباء وإجراء الفحوص اللازمة للاطمئنان على حالته.

وفي سياق آخر، تطرق نقيب المهن الموسيقية إلى الجدل الذي صاحب الحفل الغنائي الأخير للفنان محمد رمضان في الساحل الشمالي، مؤكدًا أن علاقته به جيدة وأنه يكن له محبة على المستويين الشخصي والفني.

وأوضح مصطفى كامل، في تصريحات صحفية، أنه منذ توليه منصب نقيب المهن الموسيقية لم تصدر عن محمد رمضان، بحسب قوله، وقائع أو تصرفات غير لائقة، باستثناء ما جرى خلال حفله الأخير.

وأشار إلى أنه يدعم إقامة الحفلات والفعاليات الفنية لما لها من دور في تنشيط السياحة، إلا أن بعض ما حدث في الحفل الأخير أثار استياءه وشعر بأنه يمس مشاعره.

وأكد أنه حرص على تنبيه محمد رمضان إلى ضرورة الالتزام بالقواعد والضوابط العامة المنظمة للحفلات، لافتًا إلى أنه سبق أن تحدث معه بشأن بعض إطلالاته على المسرح، في إطار مسؤوليته النقابية وحرصه على تطبيق القواعد المنظمة للعمل الفني.

وقال مصطفى كامل: "نحن نعيش في مجتمع شرقي، ولنا عادات وتقاليد، ولابد من مراعاة طبيعة المجتمع والالتزام بالضوابط المنظمة للحفلات".

وشدد على أن موقفه من محمد رمضان لا يرتبط بعلاقته الشخصية به، وإنما يأتي في إطار مسؤولية النقابة وضرورة تطبيق القواعد على جميع الفنانين دون استثناء.

وأوضح أن الصداقة لا تمنع توجيه النصيحة أو التنبيه عند وقوع ما يستدعي ذلك، مؤكدًا ضرورة الفصل بين العلاقات الشخصية والمسؤولية التي يفرضها عليه منصبه نقيبًا للمهن الموسيقية.

من جانبه، وجّه محمد رمضان رسالة إلى مصطفى كامل عقب تعرضه للإصابة، متمنيًا له الشفاء العاجل، وذلك عبر خاصية القصص القصيرة في حسابه الرسمي على "إنستغرام".

وكتب رمضان: "ربنا يقومك بالسلامة يا أستاذ مصطفى كامل، ألف سلامة عليك يا نقيبنا الغالي، أسأل الله أن يمن عليك بالشفاء والعافية، وأن تمر الأزمة على خير وترجع لنا بألف سلامة وبأفضل حال، ربنا يحفظك ويحفظ أسرتك من كل سوء".

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